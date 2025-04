Piastri oppermachtig: cijfers laten eerste tekenen van dominantie zien

De eerste vijf races van het nieuwe seizoen zitten erop. Oscar Piastri wist drie Grands Prix te winnen, en hij voert het wereldkampioenschap dan ook aan. Wie een blik werpt op de cijfers, ziet dat Piastri vooralsnog oppermachtig is.

Piastri schreef afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit op zijn naam. Eén week eerder was hij ook al als winnaar over de streep gekomen in Bahrein, waar hij een ijzersterke race reed. Daarvoor had hij ook gewonnen op het circuit van Shanghai in China. Hij is momenteel de enige coureur die dit seizoen meerdere races heeft gewonnen, want Max Verstappen en Lando Norris staat allebei nog maar op één zege.

Stabiele prestaties

Piastri is bezig met een zeer stabiel seizoen, en hij doet het vooralsnog beter dan zijn rivalen. Hij stond in vier van de vijf races op het podium, alleen in zijn thuisrace op het circuit van Albert Park in Melbourne mocht hij het ereschavot niet betreden. Ook zijn teamgenoot Lando Norris stond vier keer op het podium, maar hij pakte slechts één zege.

Koploper

Piastri is op veel gebieden veel sterker dan zijn concurrenten. Hij heeft tot nu toe 124 racerondjes aan de leiding gereden, en geen enkele andere coureur komt daarbij in de buurt. Verstappen staat hier op de tweede plaats met 66 rondjes aan kop, terwijl Norris er 'slechts' 60 aan de leiding heeft gereden. Verder hebben ook Charles Leclerc (11 rondjes), Andrea Kimi Antonelli (10 rondjes), Lewis Hamilton (1 rondje) en Alexander Albon (1 rondje) aan kop gereden dit jaar.

Kampioenschapsleider Piastri heeft het ook voor elkaar gekregen om alle mogelijke racerondjes te rijden tot nu toe. Voor de strijd om het wereldkampioenschap is dit nuttig, maar vooralsnog hebben ook al zijn concurrenten dit voor elkaar gekregen. In totaal hebben tien coureurs alle 273 rondjes die tot nu toe zijn verreden afgelegd. Alleen Fernando Alonso (196 rondjes) heeft geen 200 of meer rondjes gereden.