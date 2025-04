Red Bull dient definitief geen protest in tegen straf Verstappen

Bij het team van Red Bull Racing reageerde men afgelopen weekend in Saoedi-Arabië woedend op de tijdstraf van Max Verstappen. De Nederlander kreeg een tijdstraf van vijf seconden, en dat vond men onterecht. Een protest werd echter onwaarschijnlijk geacht, en nu heeft Red Bull bevestigd dat ze geen right to review hebben aangevraagd.

Verstappen kreeg zijn straf voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race. Bij de start had Piastri een betere launch, waarna Verstappen hem probeerde in te halen in de eerste bocht. Hij sneed hierbij echter de chicane af, en de stewards openden een onderzoek. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden, waardoor de zege onmogelijk werd. Hij kwam als tweede over de streep, achter winnaar Piastri.

Nieuw bewijs nodig

Na afloop van de Grand Prix reageerde Red Bull kritisch. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko waren het niet eens met de beslissing. Horner had zelfs een paar foto's geprint om tijdens zijn mediasessie te laten zien dat Verstappen echt voor Piastri reed bij de apex. Maar Horner wist ook dat een protest geen nut had. Voor een right to review moet immers nieuw bewijs worden meegenomen, en dat lijkt te ontbreken in deze zaak.

Definitief geen protest

Red Bull gaat dan ook geen right to review aanvragen bij de stewards. Aan De Telegraaf laat het team vandaag weten dat ze inderdaad geen protest gaan indienen tegen de straf van Verstappen. De uitslag van de Grand Prix blijft daarmee staan. Na het weekend in Saoedi-Arabië kunnen de teams en de coureurs nu een paar dagen genieten van een aantal vrije dagen. In het eerste weekend van mei gaan het seizoen verder met de Grand Prix van Miami op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan, Verstappen staat derde in de strijd om de titel.