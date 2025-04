Waarom Red Bull geen protest indiende tegen de tijdstraf van Verstappen

De tijdstraf van Max Verstappen in Saoedi-Arabië zorgde voor de nodige controverse. Bij Red Bull waren ze witheet, maar ze besloten geen protest in te dienen. De reden hiervoor is logisch, want het was direct duidelijk dat een protest kansloos was.

Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een moment in de openingsronde. Bij de start kwam hij minder goed weg dan Oscar Piastri, waarna hij in de eerste bocht de koppositie probeerde terug te pakken. Hij deed zijn best om de Australiër in te halen, maar hij ging hierbij wel buiten de baan. De stewards gaven hem daarna een tijdstraf van vijf seconden.

Strategische meeting

Bij Red Bull waren ze witheet, want ze vonden deze straf niet terecht. Volgens hen was het een race-incident, en het vond bovendien plaats in de hectiek van de eerste ronde. Volgens De Telegraaf speelde er nog iets mee. De krant meldde namelijk dat Red Bull tijdens de strategische meeting voorafgaand de race had besproken wat wel en niet toegestaan was in de eerste bocht.

De sportief directeur van Red Bull zou contact hebben gezocht met de FIA om te verifiëren wat wel en niet mocht. In de Formule 2-races was het namelijk zo dat er geen straffen werden uitgedeeld voor soortgelijke incidenten. Wat een belangrijk detail is, is dat er tijdens de races in de opstapklassen werd gewerkt met andere stewards.

Horner

Na afloop van de race waren Verstappen, teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko niet blij met het besluit van de stewards. Verstappen besloot te zwijgen, maar Horner en Marko deden dat niet. Sterker nog, Horner probeerde zijn punt duidelijk te maken aan de hand van een paar foto's. Bij de mediasessie liet hij deze zien, en probeerde hij duidelijk te maken dat Verstappen voor Piastri reed bij het ingaan van de apex.

Nieuw bewijs

Het was zijn bewijs, maar hij liet wel weten dat er een protest onwaarschijnlijk was. De reden hiervoor is duidelijk, want bij een protest moet er significant nieuw bewijs worden geleverd.

Als een team een zogenaamde 'right to review' indient, dan bekijken de stewards dit in twee delen. Eerst wordt er geconcludeerd of er significante en relevante nieuwe elementen beschikbaar zijn, die eerder niet beschikbaar waren voor de stewards. Als dit niet het geval is, dan wordt het protest afgewezen en wordt de zaak niet heropend.

Bij Red Bull hadden ze niet het idee dat ze significante en relevante nieuw bewijzen hadden. Het moment was immers goed te zien op de televisiebeelden, en ook de onboardbeelden waren voor iedereen te zien. Uit deze beelden bleek nergens echt dat Verstappen voor Piastri reed bij de apex. De stewards waren daarnaast ook zeer zeker van hun zaak, en Red Bull koos eieren voor hun geld.