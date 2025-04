Verstappen onterecht gecensureerd door Formule 1 in Saoedi-Arabië

Max Verstappen kende afgelopen weekend een frustrerende Saoedische Grand Prix. Hij kreeg een tijdstraf voor een moment in de eerste ronde. Op het moment dat hij te horen kreeg van zijn straf leek hij te vloeken, maar nu blijkt dat de FOM hem onterecht heeft gecensureerd.

Verstappen kreeg in Saoedi-Arabië een tijdstraf van vijf seconden voor een moment vlak na de start. Hij verloor de koppositie bij de start, waarna hij in bocht één Oscar Piastri probeerde in te halen. Hij haalde Piastri in in bocht één, maar daarbij verliet hij de baan. Verstappen nam de leiding van Piastri over, maar kreeg daarna een tijdstraf van vijf seconden.

Piepje

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase bracht hem dit nieuws tijdens de race. In de Tv-uitzending kregen de kijkers de boordradio van Verstappen te horen. Te horen was hoe Verstappen zei "Oh, dat is ... lovely." Door het piepje leek het erop dat Verstappen een vloekwoord gebruikte, maar nu blijkt dat de FOM de censuurknop mogelijk verkeerd heeft gebruikt.

Geen scheldwoord

Wie het hele radiobericht luistert, komt er namelijk achter dat Verstappen geen scheldwoord gebruikte. Over wat de Nederlander precies zei, bestaat nog wat verwarring. Het lijkt erop dat hij 'really lovely' zei, terwijl anderen er 'bloody lovely' in hoorden. In beide gevallen gaat het echter niet op een vloekwoord, en dus heeft de FOM mogelijk onnodig Verstappens woorden gecensureerd.

Niet de eerste keer

De FOM lijkt op deze manier een soort spectaculair verhaal te willen creëren. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt tijdens dit seizoen. In China werd er namelijk een boordradio van Lewis Hamilton op een onjuiste manier uitgezonden. Hierdoor werd de suggestie gewekt dat Hamilton niet blij was met een teamorder, terwijl achteraf bleek dat dit niet het geval was. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur reageerde toen woest, en stelde dat hij in gesprek wilde gaan met de FOM.