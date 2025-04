Marko sluit protest tegen straf Verstappen uit

Max Verstappen kwam in Saoedi-Arabië als tweede over de streep. Hij had een tijdstraf gekregen voor een moment met Oscar Piastri in de eerste bocht. Verstappen was furieus, en Christian Horner twijfelde aan de straf. Helmut Marko had er een andere mening over.

Verstappen startte de Saoedische Grand Prix op de pole position. Hij kwam niet goed weg, en Oscar Piastri haalde hem in. Verstappen probeerde terug te komen in de eerste bocht, en hij haalde Piastri daar in. Dat deed hij echter niet op de juiste manier, en de stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden. Verstappen was het daar niet mee eens.

Twijfels bij Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner was het hier ook niet mee eens. De Brit nam zelfs A4'tjes mee naar de mediasessie, en daarmee wilde hij aantonen dat Verstappen geen fout had gemaakt. Hij wilde deze fotootjes ook laten zien aan de stewards. Hij twijfelde over het indienen van een right to review. Als ze dit doen, dan moeten ze nieuw bewijs leveren. Mogelijk stond dat op de papiertjes die Horner al had meegenomen naar zijn gesprekken met de internationale pers.

Marko heeft andere mening

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat het indienen van een right to review helemaal geen nut heeft. De Oostenrijker vindt dat nogal onzinnig, zo probeerde hij uit te leggen in gesprek met ORF. Marko stelde zelfs dat Red Bull geen protest gaat indienen bij de stewards in Jeddah: "Theoretisch gezien kan je een protest gaan indienen, maar dan moet je wel nieuw bewijs gaan aanleveren. Dan gaat het om nieuwe feiten. Op de beschikbare camera's is eigenlijk alles wel te zien. Daarom zien wij geen reden om een protest aan te tekenen."

Als Red Bull een right to review indient, dan gaat het om een proces in twee stappen. Eerst kijkt men of ze nieuw bewijs hebben, en pas daarna wordt er opnieuw gekeken naar de zaak.