Horner twijfelt over protest tegen straf Verstappen

De straf van Max Verstappen was na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië het onderwerp van gesprek in de paddock. Red Bull-teambaas Christian Horner was het er niet mee eens, en probeerde zijn gelijk te halen aan de hand van een paar screenshots.

Verstappen kreeg zijn straf voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de eerste ronde van de race. Hij ging wijd, en haalde Piastri buiten de baan in. De stewards waren van mening dat het de bocht van Piastri was, en daarom gaven ze Verstappen een straf. Daar was de Red Bull-coureur het niet mee eens, en hij was boos.

A4'tjes

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner snapte het niet. Hij had zelfs een paar printjes van onboardbeelden meegenomen naar de mediasessie. Bij de internationale pers haalde hij zijn gram: "Ik vind het zwaar gestraft, erg zwaar. We hebben de plek niet opgegeven, omdat we van mening waren dat Max niets verkeerd had gedaan. Je kunt het hier goed zien bij de apex." Horner wijst naar zijn A4'tje: "Daar zat Max er duidelijk voor. De rules of engagement zijn in het verleden besproken en ik vind dit een zwaar besluit."

Horner vraagt zich af wat er is gebeurd met het principe 'let them race'. Hij vindt het allemaal een beetje te ver gaan.

Right to review?

Zijn papiertjes wil hij overigens ook aan de stewards laten zien. Hij denkt niet dat een right to review nut heeft: "We hebben na afloop met de stewards gesproken. Ze vonden het duidelijk, een slam dunk. Het probleem is: als we een protest aantekenen, dan houden ze waarschijnlijk hun poot stijf. We zullen vragen om naar nieuwe onboardbeelden te kijken, die op dat moment niet beschikbaar waren."

Een right to review lijkt er dan ook niet in te zitten: "We zullen daar waarschijnlijk over praten en eerst deze beelden aan het voorleggen, maar het is zeer onwaarschijnlijk."