FIA durft het weer aan met Verstappen in Saoedi-Arabië

Het laatste weekend van de triple header gaat vandaag van start in Saoedi-Arabië. Op het Jeddah Corniche Circuit vindt vandaag de traditionele mediadag plaats. Max Verstappen krijgt het direct druk, want de FIA durft het weer aan met hem op de persconferentie.

Verstappen zorgde vorige week voor de nodige onrust in Bahrein. Na afloop van de Grand Prix op het circuit van Sakhir reageerde hij zwaar gefrustreerd op zijn tegenvallende race. Hij klaagde steen en been over zijn Red Bull-bolide. Verstappen kampte met balansproblemen, met een te hoge bandenslijtage en ook de balans was problematisch. Zijn tirades zorgde voor headlines en veel geruchten over zijn toekomst bij Red Bull Racing.

Verstappen

De FIA liet Verstappen een paar raceweekenden op rij buiten de gebruikelijke persconferenties. Nu durven ze het weer met hem aan, en schuift hij aan in de tweede groep. Om 18:00 lokale tijd neemt hij samen met zijn goede vriend Fernando Alonso en Racing Bulls-coureur Isack Hadjar plaats op de sofa. Daarvoor vindt de eerste persconferentie van de dag plaats, en dat is het de beurt aan Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Alexander Albon.

Of Verstappen op tijd zal arriveren bij de persconferentie in Jeddah is nog maar de vraag. GPToday.net heeft begrepen dat zijn privévliegtuig momenteel nog in Nice staat. Er bestaat een kans dat Verstappen met een ander vliegtuig naar Saoedi-Arabië is gevlogen, maar dat is nog niet duidelijk.

Vasseur

Op vrijdag organiseert de FIA weer een gebruikelijke persconferentie. Tussen de twee vrije trainingen door mogen drie vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur mag zich dan melden, en hij krijgt gezelschap van Aston Martin-teambaas Andy Cowell en Racing Bulls-CEO Peter Bayer.

Normaal ritme

Aangezien het een gewoon raceweekend is, vinden de persconferenties op zaterdag en zondag plaats volgens het gebruikelijke ritme. Op zaterdag zullen de coureurs uit de top drie zich melden op de persconferentie na afloop van de kwalificatie. Eén dag later is het hetzelfde liedje en schuiven de podiumklanten aan na de Grand Prix. Net als tijdens de voorgaande races zullen ze op hun woorden moeten letten, want een vloekje levert ze een dikke boete op.