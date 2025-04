Max Verstappen kende afgelopen weekend een teleurstellende Bahreinse Grand Prix. De frustratie was groot, en na afloop gingen er direct veel geruchten rond over de toekomst van Verstappen. Helmut Marko vreest voor een vertrek van Verstappen, en dat viel ook Tom Coronel op.

Verstappen kwam op het circuit van Sakhir als zesde over de streep. De Nederlandse regerend wereldkampioen kende een frustrerende race waarin hij kampte met meerdere problemen. De rem werkten niet mee, de balans was niet goed en de bandenslijtage was hoog. Verstappen baalde als een stekker, en na afloop van de race ging er een verhaal rond over een flinke discussie tussen zijn manager Raymond Vermeulen en Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Harde discussie

De discussie tussen Vermeulen en Marko werd niet vastgelegd door de camera's, maar werd wel aangestipt door Ted Kravitz. Analist Tom Coronel gaf wat duiding in het SBS6-programma Vandaag Inside: "Dan zie je Raymond Vermeulen met een boos gezicht zitten, maar dat is een momentopname. Wat ik mooi vind, is dat je wel ziet dat iedereen hetzelfde doel heeft. Je gaat natuurlijk altijd even verhaal halen, maar dat is ook een soort good guy bad guy-effect. Dan gaat Raymond een beetje drukken, dan blijft Max een beetje buiten schot."

Marko

Teamadviseur Helmut Marko liet na de race weten dat hij zich grote zorgen maakt over de toekomst van Verstappen bij Red Bull. De exitclausules in het contract van Verstappen kunnen een grote rol gaan spelen, zo denkt ook Coronel: "Hij heeft een contract, maar in een contract staan ook veel clausules. Als je bijvoorbeeld niet bij de eerste drie in het kampioenschap eindigt zit, of het gat met je teamgenoot te groot is, dan zitten er wel clausules in dat je kan wegsneaken."

"Dat is ook wat ze aan Marko hebben gevraagd, 'momenteel ben ik bang dat hij naar andere opties zoekt'. Dat is natuurlijk heel erg vervelend als het je eigen team is."