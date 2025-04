Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige race in Bahrein. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats, en dat zorgde voor veel frustratie. Helmut Marko wil dat het team snel veranderingen gaat doorvoeren, want anders kan Verstappen misschien de deur achter zich dicht trekken.

Verstappen kende een tegenvallend weekend in Bahrein. De RB21 was niet snel genoeg en Verstappen worstelde met de auto. Hij had problemen met de remmen en de balans van de Red Bull-bolide, en na afloop van de Grand Prix was hij furieus. De Nederlander zette na de kwalificatie een nieuwe wereldtitel al uit zijn hoofd, en inmiddels zijn alle alarmbellen af gegaan bij Red Bull.

Vooruitgang boeken

Red Bull-adviseur Helmut Marko drukte na afloop van de Grand Prix op de alarmknop. De Oostenrijkse teamadviseur sprak zich uit voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "Het is duidelijk, we moeten vooruitgang gaan boeken. Dan bedoel ik geen vooruitgang in punten, maar op de stopwatch. En met een prestatie zoals we die nu neerzetten, komt er helaas niets van het winnen van het wereldkampioenschap terecht."

Vertrek van Verstappen?

Het winnen van de wereldtitel met Verstappen was het hoofddoel van Red Bull. Gevraagd hoe groot de zorgen over een eventueel vertrek van Verstappen zijn, reageert Marko duidelijk: "Die zijn heel groot. Er moeten in de nabije toekomst verbeteringen worden doorgevoerd, zodat Max een auto heeft waar hij mee kan gaan winnen. Het moeten geen toevalstreffers meer zijn, zoals in de regen in Brazilië of vorige week in Japan. Daar kwam de baan naar hem toe en hij zette toen een magische ronde neer. Er moet een stabiele basis voor hem komen."

Verstappen is door zijn tegenvallende race in Bahrein teruggevallen na de derde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op wereldkampioenschapsleider Lando Norris bedraagt 8 WK-punten.