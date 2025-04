Max Verstappen kende een dramatische race in Bahrein. Hij worstelde met zijn RB21, en kwam als zesde over de streep. Na afloop was hij overduidelijk gefrustreerd, en dat mocht iedereen weten. Hij heeft er even geen zin om de race te gaan nabespreken met Red Bull.

Verstappen begon de race op de zevende plaats, maar hij viel bij de start terug. Bij zijn eerste pitstop werkte het lampje dat aangaf of hij verder mocht rijden niet, en bij zijn tweede pitstop kwam zijn rechtervoorband niet los van de auto. Om de situatie erger te maken viel hij daardoor terug naar de laatste plaats, waarna hij profiteerde van pitstops en de Safety Car. In de slotfase pakte hij nog wel de zesde plaats af van Pierre Gasly.

Alles ging mis

Na afloop van de race was Verstappen alles behalve tevreden. Gevraagd naar zijn race liep hij leeg bij Viaplay: "Niks liep. De start was slecht. Bij de eerste pitstop weet ik niet wat er aan de hand was. Toen was er verkeer, en die harde band liep voor geen meter. Toen weer naar binnen en ik dacht 'hopelijk een goede stop', maar die was nog slechter. Dan zit je in verkeer. Dat we als zesde eindigde deden we nog goed, maar er was totaal geen pace. Helemaal niet."

Geen zin in een gesprek

Verstappen gaf aan dat hij de rondjes aan het aftellen was tot het einde van de race. Voor de volgende race verwacht hij iets minder problemen: "Normaal gesproken heb je daar minder bandendegradatie, maar hier zie je wel ons ergste probleem." Er leek genoeg te bespreken te zijn bij het team, maar Verstappen reageerde grappend op deze vraag: "Ja, voor jou!" Enigszins verrast stelde de interviewer dat Verstappen ook met het team moest gaan nabespreken, maar dat weerlegde de Nederlander: "Op dit moment niet, daar heb ik geen zin in."