Crisisoverleg bij Red Bull Racing na tegenvallende resultaten in Bahrein

Het team van Red Bull Racing scoorde vandaag voor het eerst dit jaar met twee auto's punten. Dat betekent echter niet dat ze tevreden zijn, want de resultaten waren niet goed genoeg. Sterker nog, het leek erop dat er direct na de race een crisisoverleg werd gepleegd.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen had het niet makkelijk in de Grand Prix van Bahrein. Hij worstelde de hele race met zijn auto, en uiteindelijk kwam hij als zesde over de streep. Het was niet het resultaat waar hij op had gehoopt, en de negende plaats van Yuki Tsunoda zorgde ook niet voor een polonaise. Verstappen was na afloop furieus, en het leek erop dat hij helemaal klaar was met de situatie.

Crisisoverleg

Volgens Motorsport.com leek het erop dat men bij Red Bull door had dat het niet goed was gegaan. Het medium zag dat de kopstukken van het team zich direct na de finish van de race in Bahrein verzamelde in de hospitality van het team. Teambaas Christian Horner, teamadviseur Helmut Marko, technisch directeur Pierre Waché en chief engineer Paul Monaghan staken de koppen bij elkaar. Volgens Motorsport.com had het veel weg van een soort crisisoverleg, en dat leek broodnodig te zijn.

Marko spreekt van alarmerende situatie

Toen het snelle overleg in het onderkomen van Red Bull voorbij was, sprak Marko even met Motorsport.com. Daar gaf hij aan hoe het team ervoor staat: "Het is erg alarmerend. We weten dat we niet competitief zijn. Er zullen nieuwe onderdelen moeten komen in de volgende races en hopelijk brengt dat een oplossing voor ons."

Marko geeft eerlijk toe dat alles in de soep liep bij Red Bull: "We moeten zo snel mogelijk performance gaan vinden, maar standaarddingen zoals pitstops moeten ook beter. Als de auto niet het snelst is en de pitstop ook nog eens niet werken, dan is dat niet acceptabel."