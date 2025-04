Max Verstappen had het niet makkelijk in de kwalificatie in Bahrein. Na afloop van de sessie stelde men bij Red Bull dat er problemen waren met de remmen. Ze hebben toestemming gekregen om een paar aanpassingen door te voeren, zo blijkt uit de documenten van de FIA.

Na afloop van de kwalificatie in Bahrein stelde Helmut Marko dat Verstappen kampte met ernstige remproblemen. De Oostenrijker liet weten dat ze aan de FIA gingen vragen of ze onderdelen mochten aanpassen zonder de parc fermé-regels te breken. Als er onderdelen zijn die aan vervanging toe zijn, dan mogen de teams vaak iets aanpassen. Red Bull hoopte dat te mogen doen voorafgaand de race.

Marko's wens komt uit

Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze toestemming hebben gekregen om een aantal onderdelen te vervangen onder de parc fermé-regels. Red Bull heeft volgens de FIA bij Car 01 (de auto van Verstappen, red.) een aantal zaken aangepast aan de remmen. 'Ze hebben een aantal sensoren en onderdelen vervangen, precies zoals Marko graag wilde na afloop van de kwalificatie. Of het veel zal helpen, moet nog blijken. Red Bull mocht de set-up immers niet vervangen, aangezien dat wel in strijd zou zijn met de parc fermé-regels.

Norris

Bij Verstappens concurrenten is er weinig aangepast, zo blijkt uit het document over de onderdelen en parameters die zijn vervangen onder de parc fermé-regels. Alleen bij Lando Norris is er iets veranderd aan de versnellingsbak. Verder valt op dat Haas veel onderdelen heeft vervangen aan de auto van Esteban Ocon. Dit is niet vreemd aangezien de Fransman zijn bolide gisteren in de muur parkeerde. Het lijkt er dan ook niet op dat hij tegen een gridstraf is aangelopen door de wisselingen.

Verstappen zal de race straks vanaf de zevende plaats beginnen. Hij gaat jagen op een goed resultaat, al wordt dat waarschijnlijk een flinke uitdaging.