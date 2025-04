De Formule 1-wereld focust zich vandaag in Bahrein op twee verschillende zaken. Naast de actie op de baan gaat het immers ook om de mogelijke comeback van de V10-motoren. Er stond een belangrijke vergadering op de planning, en het lijkt er niet op dat de iconische V10-krachtbronnen in de nabije toekomst gaan terugkeren.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. De aerodynamische én de motorische regels gaan op de schop. De nieuwe motorregels hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Audi debuteert volgend jaar in de sport, terwijl Honda terugkeert als officiële motorleverancier. Daarnaast gaat Ford samenwerken met Red Bull, en betreedt Cadillac de sport met een eigen team. Cadillacs moederbedrijf General Motors hoopt in de toekomst zelf motoren te gaan bouwen.

De nieuwe motoren zullen gaan draaien op duurzame brandstoffen, en FIA-president Mohammed Ben Sulayem zag zijn kans. Hij stelde dat er hierdoor kan worden nagedacht over de terugkeer van de iconische V10-motor. Het leek om een proefballon te gaan, maar de FIA stelde een serieus onderzoek in.

Grote namen

Vandaag stond er dan ook een belangrijke vergadering op de planning. De motorleveranciers gingen met de FIA in gesprek over de 2026-regels en de mogelijke terugkeer van de V10. Alle grote namen waren hierbij aanwezig. Volgens Motorsport.com was Honda-kopstuk Koji Watanabe speciaal voor deze vergadering afgereisd naar Bahrein, was Audi-bestuursvoorzitter Gernot Döllner aanwezig en nam Mercedes-CEO Ola Källenius deel middels een videoverbinding. Ook Cadillac was betrokken bij het gesprek, en datzelfde gold voor Ford.

Tegenstanders

Volgens Auto, Motor und Sport vond de vergadering plaats in het Ritz-Carlton Hotel in de Bahreinse hoofdstad Manama. De vergadering zou zo'n zeventig minuten hebben geduurd en al snel werd duidelijk dat een comeback van de V10 op de lange baan werd geschoven. Volgens AMuS zouden Mercedes, Audi en Honda tegen de plannen zijn geweest. Een eventuele stemming bleef hierdoor uit.

Snelle introductie niet haalbaar

Het lijkt er dan ook op dat de V10-voorlopig niet terugkeert in de koningsklasse van de autosport. Volgens Motorsport.com zijn alle partijen het erover eens dat een snelle introductie van de V10-krachtbron voorlopig niet haalbaar is. De meeste partijen zouden wel openstaan voor een nieuwe motorformule, maar 2029 of 2031 is daarvoor een logischer moment. Op de vraag of de 2026-cyclus moet worden ingekort of volledig wordt afgemaakt, is nog geen antwoord gekomen.