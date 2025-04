Het team van McLaren is met groot nieuws gekomen. De Britse renstal heeft aangekondigd dat ze gaan terugkeren in de 24 uur van Le Mans. Vanaf 2027 gaan ze deelnemen aan het World Endurance Championship met een eigen Hypercar.

McLaren is momenteel zeer succesvol in de Formule 1. Ze pakten vorig jaar de constructeurstitel en voeren momenteel beide wereldkampioenschappen aan. Het is echter niet alleen actief in de Formule 1, want ze nemen ook deel aan de IndyCar, de Formule E en eerder ook de Extreme E. Over twee jaar komt daar een nieuw project bij, want ze gaan hun eigen Hypercar bouwen voor het WEC.

In een spannend filmpje op sociale media kondigen ze het grote nieuws aan. Met de simpele tekst 'we zijn terug' kondigen ze hun nieuwe avontuur aan. In een zeer kort persbericht laat het team weten dat ze vanaf 2027 gaan deelnemen aan het World Endurance Championship met een Hypercar. McLaren-CEO Zak Brown laat in een kort, maar krachtig statement weten dat ze er klaar voor zijn: "We zijn terug!"

Triple Crown

De deelname van McLaren aan het WEC betekent ook dat ze terugkeren in de iconische 24 uur van Le Mans. McLaren won de race in 1995 op verrassende wijze met hun legendarische McLaren F1 GTR, maar verdere successen op Le Mans bleven uit. Het merk heeft hierdoor wel de Triple Crown gewonnen, iets waar ze zeer trots op zijn. Hoe de Hypercar eruit gaat zien, en of ze gaan samenwerken met een team, is momenteel nog niet duidelijk.

United Autosports

Brown heeft met zijn United Autosports wel ervaring in het enduranceracen. De Amerikaan staat bekend als een groot raceliefhebber, en hintte eerder al op het opzetten van een Hypercar-project. Zijn United Autosports rijdt dit jaar met twee auto's in de LMGT3-klasse in het WEC. Nu komt het dus tot een echte comeback in de topklasse van het WEC.