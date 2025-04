Red Bull-coureur Yuki Tsunoda moest zich na afloop van de eerste vrije training bij de stewards melden voor een opvallend incident. Hij reed bijna tegen Alexander Albon aan in de pits, maar dat levert Tsunoda nu een straf op.

Albon kende een ongelukkige eerste vrije training in Bahrein. Hij kampte met de nodige problemen, reed bijna zijn rookie-teamgenoot Luke Browning van de baan en kende nog een moment in de pitlane. Hij werd door zijn team Williams de fastlane ingestuurd, terwijl daar Tsunoda reed. De Japanner stuurde zijn Red Bull naar rechts om Albon te ontwijken, en daarbij reed hij een paar meter door het gedeelte van de pits waar monteurs kunnen staan.

Tsunoda wilde niet crashen

De stewards onderzochten het moment, en Tsunoda mocht zich melden om tekst en uitleg te geven. Opvallend genoeg heeft hij een straf ontvangen, terwijl de stewards niet keken naar een unsafe release van Williams. Bij de stewards verklaarde Tsunoda dat hij het gevoel had dat hij actie moest ondernemen om een incident met Albon te voorkomen. De Japanner gaf aan dat als hij zou remmen, hij zich mogelijk zou verremmen en dat hij dan de Williams zou raken. Daarom koos hij ervoor om erlangs te gaan.

Reprimande

De stewards accepteerden zijn uitleg, maar ze hebben hem toch een reprimande gegeven. Ze stellen namelijk dat Tsunoda van zijn gas had moeten gaan, en dat het verboden is om in te halen in de pitlane. Daarnaast vonden ze dat Williams Albon veilig de pitlane in had gestuurd, en dat er geen sprake was van een unsafe release. De stewards nemen recente momenten in de pitlane mee in hun beslissing, zo stellen ze in hun document.

Voor Tsunoda is het zijn eerste reprimande van het seizoen. Het gaat om een driving reprimande, en als een coureur te veel van deze waarschuwingen krijgt, volgt er meestal een gridstraf.