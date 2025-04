Williams-coureur Carlos Sainz zal ontsnappen aan de maatregelen van de FIA-stewards nadat hij gisteren tijdens een persconferentie in Bahrein had gevloekt. Dit is naar aanleiding van de boete die de Spanjaard kreeg omdat hij in Japan te laat was bij het volkslied.

Vorig jaar werden Max Verstappen en Charles Leclerc om deze reden beboet. De coureurs namen scheldwoorden in de mond en daar was de FIA het niet mee eens. De FIA komt daarna met een nieuwe regel rondom het schelden.

Boete

Carlos Sainz was in Japan te laat voor het volkslied, omdat hij naar de wc moest. Ondanks dat de Spanjaard maar een paar seconden te laat was, is hij beboet met twintigduizend euro, waarvan tienduizend euro voorwaardelijk. Toen Sainz donderdag tijdens de FIA-nieuwsconferentie over de zaak sprak, legde hij uit dat hij slechts vijf seconden te laat was voor het volkslied en zei hij: "Ik weet niet of ik nog een boete krijg omdat ik dit zeg, but shit happens." Voor het woordje 'shit' moest Sainz opnieuw langs bij de stewards.

Door zijn 'wangedrag' loopt Sainz opnieuw het risico op toekomstige sancties. Herhaaldelijk vloeken kan deze straffen opleveren: boetes, puntenaftrek en gehele racebans.

Niet langs de stewards

Sainz mag zichzelf een geluksvogel noemen, want een woordvoerder van de FIA heeft gezegd dat hij niet langs de stewards hoeft voor deze actie. Sainz had zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij het niet meer zou doen. Ook zou hij zijn acties goed gaan maken.

Vorig jaar kreeg Verstappen van de FIA een taakstraf opgelegd nadat hij zijn auto in een nieuwsconferentie had omschreven als “een beetje fucked” in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore. De sanctie zorgde ervoor dat de Red Bull-coureur weigerde om de rest van het raceweekend zijn antwoorden toe te lichten tijdens de officiële persconferenties. Verstappen zei destijds dat het belachelijk was, maar ging als taakstraf naar een soort voorlichting over crossauto's in Rwanda.