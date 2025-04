Yuki Tsunoda begint dit weekend aan zijn avontuur bij Red Bull Racing. De Japanner heeft weinig voorbereidingstijd gehad, maar hij heeft er wel veel zin in. Helmut Marko reageerde in de media op de beslissing, maar hij heeft nog niet met Tsunoda zelf gesproken.

Vlak na de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull een ingrijpende beslissing ging nemen. De resultaten van Liam Lawson in de eerste twee races van het seizoen vielen tegen, en de Nieuw-Zeelander werd teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg, en mag zich nu in zijn thuisland voor het eerst gaan laten zien in de RB21. Bij Red Bull vertrouwen ze hem, maar niet iedereen heeft contact met hem gezocht.

Geen belletje

Helmut Marko verklaarde de rijderswissel in de afgelopen dagen in de media. Tsunoda zelf heeft niets gehoord van Marko, zo onthulde hij op de persconferentie in Suzuka: "Verrassend genoeg heeft hij nog niet gebeld! Dat is heel erg ongebruikelijk, maar misschien was hij druk bezig met andere zaken. Ik kan in ieder geval niet wachten om hem te zien en om te zien hoe hij op mij reageert."

Ongebruikelijk

Het is een vreemde onthulling van Tsunoda, want Marko pakt normaal gesproken snel de telefoon op. Tsunoda laat zelf ook weten dat hij het een rare gang van zaken vindt: "Het is wel een beetje ongebruikelijk, aangezien hij me vanaf de Formule 3 tot de Formule 1 altijd heeft gebeld, alleen deze keer niet. Maar goed, ik weet zeker dat er niets is vanaf zijn kant. Ook in de afgelopen twee raceweekenden hebben we steeds een goede relatie gehad en speelde er niets tussen ons, dus ik kijk ernaar uit dat hij op het circuit aankomt en ik me persoonlijk kan ontmoeten."

Marko sprak in de afgelopen week zijn vertrouwen uit in Tsunoda. Hij legde wel uit dat Tsunoda een soort ander mens is geworden.