De eerste dag van het Japanse raceweekend is een feit. Op het circuit van Suzuka werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd werd neergezet door Lando Norris, terwijl Isack Hadjar de top drie compleet maakte.

De tweede vrije training in Japan begon rustig. Op het circuit van Suzuka kwamen de coureurs de baan op onder aanvoering van Carlos Sainz. De Spaanse Williams-coureur verliet de baan echter al snel, omdat hij het team liet weten dat hij een probleem had. Hij klaagde over bouncing, waardoor hij veel last had van de wagen. Hij parkeerde zijn wagen in de pits, en de monteurs gingen op onderzoek uit.

Harde crash Doohan

Op de baan maakte Yuki Tsunoda in de eerste minuten van de training veel indruk. De Japanse Red Bull-coureur deed het prima, en vond zichzelf zelfs kortstondig terug aan de kop van de tijdenlijst. Zijn teamgenoot Max Verstappen kwam wat later de baan op, maar al snel werd er met de rode vlag gezwaaid. Dit werd veroorzaakt door Jack Doohan, de op harde wijze de fout in was gegaan.

Doohan was van de baan gevlogen in bocht 1. Hij leek de DRS te laat dicht te doen, waardoor hij de macht over het stuur verloor en op volle snelheid de bandenstapel in knalde. De schade aan de Alpine was groot, en Doohan bleef lang in zijn auto zitten. Met de hulp van de medische mensen van de FIA wist hij uit de auto te klimmen. Doohan leek in orde te zijn, maar het was geen fijne situatie voor hem.

Tweede rode vlag

De marshalls moesten de bandenstapel repareren waardoor de sessie geruime tijd stillag. Voor Max Verstappen was dit niet gunstig, want hij had weinig meters gereden. Met nog een halfuurtje te gaan ging het licht weer op groen, en kwamen de overgebleven coureurs weer naar buiten. Ook Verstappen betrad het asfalt in de jacht op zoveel mogelijk meters en bruikbare data.

Al snel konden de coureurs weer de pitbox opzoeken, want er werd weer met de rode vlag gezwaaid. De ervaren Fernando Alonso tikte met zijn achterwiel het gras aan, waardoor hij achterwaarts de grindbak inschoof. Er was geen schade, maar de Aston Martin stond muurvast. Alonso stapte uit, en werd op een scootertje teruggebracht naar de pitlane. De overgebleven achttien coureurs konden daarna weer de baan op.

Eerste snelle rondjes

De teams hadden rode banden onder de auto's geschroefd, en dat betekende snelle rondetijden. Er werd flink gepusht, en de onderlinge verschillen bleven klein. Isack Hadjar zorgde voor een flinke verrassing door de snelste tijd te noteren, maar al snel werd hij van de koppositie verdreven door Lando Norris. De McLaren-coureur was flink wat sneller, en zijn teamgenoot Oscar Piastri noteerde de derde tijd.

Bermbrand

De coureurs wilden doorgaan, maar ze mochten wéér de pits opzoeken. Er werd voor de derde keer met een rode vlag gezwaaid, maar de oorzaak was zeer opmerkelijk. Door de vonken die van de auto's afkomen vloog er namelijk een stuk gras in de brand. Met een brandende berm kan er niet worden gereden, dus werd de sessie weer stilgelegd. Verstappen had om dat moment de achtste tijd in handen.

Herstart

Met nog zeven minuutjes te gaan ging het licht weer op groen, en mochten de coureurs de baan op. Sommige coureurs kozen ervoor om weer te pushen, terwijl andere coureurs op harde banden wat data gingen verzamelen. Het was zaak om de overbleven tijd nuttig te gebruiken. Oscar Piastri noteerde de snelste tijd, en was daarmee nipt sneller dan zijn teamgenoot. Max Verstappen reed op dat moment rond op de mediums, en hij ging dus niet voor een snelle ronde.

In de slotminuten was er niets meer mogelijk, omdat er weer met de rode vlag werd gezwaaid. Door de droogte en de vonken van de wagens, was er weer een stuk gras in de brand gevlogen. Het was het einde van een chaotische training.