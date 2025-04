Liam Lawson mag zich sinds vorige week geen Red Bull-coureur meer noemen. De Nieuw-Zeelander werd op een pijnlijke wijze aan de kant geschoven. Lawson heeft nu voor het eerst uitgebreid gereageerd op de move, en hij stelt dat het voor hem wel een shock was.

Lawson kende een tegenvallende start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander wist geen punten te pakken in Australië en China, en de druk werd steeds groter. Vlak na de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull nadacht over een rijderswissel, en dit gebeurde dan ook. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. De Japanner mag het nu laten zien naast Max Verstappen.

Shock

Lawson reageerde op de dag van het nieuws met een bericht op Instagram. De Nieuw-Zeelander heeft nu ook wat uitgebreider gereageerd. Op een Red Bull-evenement in Tokio sprak hij met Sky Sports: "Om eerlijk te zijn, het was zeker een shock. Het is niet iets wat ik aan zag komen. De gesprekken die we voerden, leken niet deze kant op te gaan, dus het was zeker niet iets wat ik aan voelde komen."

Zwaar begin

Een veel gehoord puntje van kritiek, was dat Lawson te weinig tijd had gekregen. Gevraagd of dit voor frustratie zorgt, is hij duidelijk: "Om eerlijk te zijn, ja. Ik had natuurlijk liever meer tijd gehad. En ik had het gevoel dat als ik meer tijd had gehad, en naar plekken was gegaan die ik kende... Het was een zware start. We hadden een hobbelige test. We hadden een hobbelig eerste weekend in Melbourne met de training. En China was natuurlijk een sprint."

Bekend terrein

Lawson had nog nooit geracet in Melbourne en Shanghai, terwijl hij het circuit van Suzuka wel kent. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat als ik naar plekken was gegaan waar ik eerder was geweest, met deze lastige auto, dat dit had geholpen. Ik zou heel graag die kans hebben gehad. Maar goed, het is niet mijn keuze, dus ik ben hier om er het meeste van te maken."