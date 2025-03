Lawson doorbreekt stilte en reageert op Red Bull-ontslag

Liam Lawson is sinds vandaag geen coureur van Red Bull Racing meer. Vanochtend maakte het team bekend dat hij vanaf de Japanse Grand Prix vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson baalt, maar hij is ook dankbaar voor de kans die hij heeft gehad.

Lawson kende een rampzalige start van het seizoen. In Australië kwam hij niet door Q1 heen, en moest hij de race vanuit de pitlane starten. Red Bull liet hem in de regen doorrijden op de slicks waarna hij crashte. Het team verdedigde hem, maar dat deden ze niet meer na zijn rampzalige weekend in China.

Op het Shanghai International Circuit kende hij een rampzalige sprint kwalificatie en een kleurloze sprintrace. In de kwalificatie noteerde hij vervolgens de langzaamste tijd, waarna men kritisch reageerde. Direct na de race werd duidelijk dat Red Bull overwoog om hem terug te zetten naar Racing Bulls.

Rijderswissel

Later in de week werd duidelijk dat Red Bull ging ingrijpen. Vandaag werd dit officieel, en maakte het team bekend dat Lawson wordt teruggezet naar Racing Bulls. Hij wisselt van positie met Yuki Tsunoda. De Japanner mag vanaf zijn thuisrace in Suzuka de tweede Red Bull gaan besturen. Hij reageerde verheugd, maar Lawson bleef stil.

Dankbaarheid

Lawson heeft deze stilte nu doorbroken. Op Instagram plaatst hij een aantal jeugdfoto's en een aantal foto's uit het heden. Hij reageert strijdvaardig op zijn degradatie: "Het zijn van een Red Bull-coureur was als kind een droom van mij. Het is iets waar ik mijn hele leven naar toe heb gewerkt. Dit is zwaar, maar ik ben dankbaar voor alles wat me naar dit punt in mijn leven heeft gebracht. Voor iedereen die achter me stond, dat betekende alles voor me."

Racing Bulls

Lawson keert nu terug op het oude nest bij Racing Bulls. Het team liet vanochtend al weten dat ze hem met open armen ontvangen. Daar reageert hij ook zeer dankbaar op: "Racing Bulls, bedankt voor het warme welkom. Ik heb er zin in, en ik ben er klaar voor om aan de slag te gaan op een van mijn favoriete plekken ter wereld." Met die laatste tekst verwijst hij naar het circuit van Suzuka.