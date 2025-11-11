user icon
icon

Exclusief: Coronel wijst ideale teamgenoot van Verstappen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Exclusief: </b> Coronel wijst ideale teamgenoot van Verstappen aan
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull Racing zal binnen enkele weken de line-up voor 2026 bekendmaken. Dan wordt duidelijk wie er naast Max Verstappen rijdt en welke coureurs bij VCARB terechtkomen. Ook Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en F2-talent Arvid Lindblad wachten in spanning af.

Hadjar lijkt momenteel de beste papieren te hebben voor het stoeltje naast Verstappen. De Fransman maakt indruk in zijn debuutseizoen bij VCARB, waarin hij zelfs al een podium wist te pakken. Volgens de geruchten krijgt Lindblad volgend jaar een zitje bij VCARB, waardoor de strijd om het laatste plekje vermoedelijk tussen Tsunoda en Lawson zal gaan.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Coronel wijst ideale teamgenoot Verstappen aan

F1-analist Tim Coronel weet wel wie hij naast Verstappen zou zetten. “Ik zou voor Hadjar kiezen”, zegt hij tegen GPToday.net. “Wat ik heel mooi vind, is hoe hij er continu bovenop zit. Hij heeft een beetje dezelfde drive en stijl als Max.” Toch twijfelt Coronel of de jonge Fransman mentaal al klaar is voor zo’n grote uitdaging.

“De toekomst zal het uitwijzen, want Max heeft zowat iedereen gebroken”, vervolgt hij. “Hadjar moet echt niet denken dat hij in de buurt van hem gaat komen, want dat gaat niet gebeuren. We weten allemaal dat hij de snelheid heeft, alleen de vraag is of hij de mentale kracht heeft. Hij gaat volgend jaar in ieder geval héél veel leren in zijn hoofd”, aldus Coronel met een knipoog.

'Formule 1 komt voor Lindblad te vroeg'

De toekomst van Tsunoda lijkt ondertussen onzeker. Mocht Lawson het stoeltje bij VCARB krijgen, dan dreigt de Japanner in 2026 zonder plek te zitten. Coronel vindt dat Red Bull goed moet nadenken voordat ze Tsunoda laten gaan. “Tsunoda deed het fantastisch bij VCARB, dus ik zou het hem niet gunnen. Je kan wel conclusies trekken, maar dat deden ze ook bij Ricciardo, Pérez, Albon en Gasly. Voor Lindblad komt het sowieso nog te vroeg om al een stoeltje te krijgen.”

Red Bull wilde eerder al duidelijkheid scheppen over de line-ups van beide teams, maar stelde die aankondiging uit. Naar verluidt zou het besluit na de GP van Mexico volgen, al lijkt dat inmiddels te zijn doorgeschoven.

HermanInDeZon

Posts: 309

De ideale teamgenoot voor Verstappen is eentje die ze de nodige ondersteuning geven en niet als proefkonijn gebruiken (Tsunoda), er na drie races uitknikkeren (Lawson), geen pre-season testing geven (Tsunoda again)

Wie het ook wordt, ik vrees er een beetje voor. Red Bull is zo afhankelijk van de... [Lees verder]

  • 2
  • 11 nov 2025 - 08:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Liam Lawson Isack Hadjar Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 310

    De ideale teamgenoot voor Verstappen is eentje die ze de nodige ondersteuning geven en niet als proefkonijn gebruiken (Tsunoda), er na drie races uitknikkeren (Lawson), geen pre-season testing geven (Tsunoda again)

    Wie het ook wordt, ik vrees er een beetje voor. Red Bull is zo afhankelijk van de Verstappen's momenteel dat ze er alles aan gaan doen om hem ook na 2026 te houden en dat gaat (onbewust) sowieso ten koste van zijn temgenoot gaan.

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 08:44
    • Rimmer

      Posts: 12.991

      Sowieso is het weer dementenvoetbal dat Marko aan het spelen is. Die man is het helemaal kwijt.

      Hadjar doet het aardig omdat hij in een simpel te besturen en makkelijk af te stellen Racing Bull rijdt naast een jongen die mentaal geknakt is. Alles wat Hadjar doet lijkt dan geweldig en winst.
      We hebben dat patroon al duizend keer gezien in de F1. Het is gewoon relatief makkelijk om als rookie goed te presteren, zeker bij een makkelijk te sturen auto.
      Het tweede jaar, als de druk oploopt en de nieuwigheid eraf is en je steeds meer gaat nadenken, dan wordt het lastig. Als je dan naast iemand als Max rijdt die altijd 100% presteert dan ga je gewoon kapot. Van dat leuke rookie gevoel
      in een laagdrempelige auto naar topteam druk met een ongrijpbare teamgenoot is niet te doen.
      Er is helemaal niks dat Hadjar dit jaar heeft laten zien dat er op wijst dat hij anders is of een buiten categorie.
      Niets meer dan de Lawsons, Albons, Gasly’s of Perezzen hebben laten zien.
      Hij lag zelfs nog in de luiers in 2014 dus hij snapt niet eens dat Lewis alleen maar successen heeft behaald door 100 pk meer dan de rest, daarom is hij ook blindelings een Lewis fan.
      Heel aandoenlijk allemaal maar het geeft aan dat die jongen in een sprookjeswereld leeft en nog lang niet klaar is om uit die droom te ontwaken. Iets dat zometeen bruut gebeurt als Marko zo dom is om weer een matige jonge jongen met amper ervaring voor de Dutch lion te gooien. Kansloos verhaal en dat Tommie dat als advies geeft moet al een wake up call an sich zijn!

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 09:14
    • Amstermar

      Posts: 48

      Tsunoda zit al jaren in F1..... En kan er niks van.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:19
    • StevenQ

      Posts: 9.824

      Dit is het 5e seizoen van Yuki in de F1 en hij reed al 89 races

      Hij is geen rookie meer en zou dus helemaal niet zoveel ondersteuning nodig moeten hebben

      Yuki is gewoon te licht voor een topzitje en zou zonder de steun van Honda echt allang vervangen zijn, en zelfs niet meer in de F11 zitten

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:35
    • StevenQ

      Posts: 9.824

      Hij reed al 111 races natuurlijk ondertussen

      Het is gewoon niet goed genoeg

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 10:37
  • HermanInDeZon

    Posts: 310

    Tsunoda heeft nooit structureel moeten onder foen voor een teamgenoot

    Is hij een topper? Zeker niet
    Is hij beter Dan waar hij nu rijdt? Allicht
    Gaat in dezelfde omstandigheden met dezelfde steun Hadjar het beter doen? Misschien marginaal, at best

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 10:25

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar