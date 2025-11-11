Red Bull Racing zal binnen enkele weken de line-up voor 2026 bekendmaken. Dan wordt duidelijk wie er naast Max Verstappen rijdt en welke coureurs bij VCARB terechtkomen. Ook Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en F2-talent Arvid Lindblad wachten in spanning af.

Hadjar lijkt momenteel de beste papieren te hebben voor het stoeltje naast Verstappen. De Fransman maakt indruk in zijn debuutseizoen bij VCARB, waarin hij zelfs al een podium wist te pakken. Volgens de geruchten krijgt Lindblad volgend jaar een zitje bij VCARB, waardoor de strijd om het laatste plekje vermoedelijk tussen Tsunoda en Lawson zal gaan.

Coronel wijst ideale teamgenoot Verstappen aan

F1-analist Tim Coronel weet wel wie hij naast Verstappen zou zetten. “Ik zou voor Hadjar kiezen”, zegt hij tegen GPToday.net. “Wat ik heel mooi vind, is hoe hij er continu bovenop zit. Hij heeft een beetje dezelfde drive en stijl als Max.” Toch twijfelt Coronel of de jonge Fransman mentaal al klaar is voor zo’n grote uitdaging.

“De toekomst zal het uitwijzen, want Max heeft zowat iedereen gebroken”, vervolgt hij. “Hadjar moet echt niet denken dat hij in de buurt van hem gaat komen, want dat gaat niet gebeuren. We weten allemaal dat hij de snelheid heeft, alleen de vraag is of hij de mentale kracht heeft. Hij gaat volgend jaar in ieder geval héél veel leren in zijn hoofd”, aldus Coronel met een knipoog.

'Formule 1 komt voor Lindblad te vroeg'

De toekomst van Tsunoda lijkt ondertussen onzeker. Mocht Lawson het stoeltje bij VCARB krijgen, dan dreigt de Japanner in 2026 zonder plek te zitten. Coronel vindt dat Red Bull goed moet nadenken voordat ze Tsunoda laten gaan. “Tsunoda deed het fantastisch bij VCARB, dus ik zou het hem niet gunnen. Je kan wel conclusies trekken, maar dat deden ze ook bij Ricciardo, Pérez, Albon en Gasly. Voor Lindblad komt het sowieso nog te vroeg om al een stoeltje te krijgen.”

Red Bull wilde eerder al duidelijkheid scheppen over de line-ups van beide teams, maar stelde die aankondiging uit. Naar verluidt zou het besluit na de GP van Mexico volgen, al lijkt dat inmiddels te zijn doorgeschoven.