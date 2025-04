Max Verstappen wordt al het hele jaar in verband gebracht met een overstap. De Nederlandse Red Bull-coureur wil hier zelf niet aandenken, maar analisten doen dat wel. Juan Pablo Montoya gaat er bijvoorbeeld vanuit dat Aston Martin een niet te weigeren bod gaat doen.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull. Hij voelt zich nog helemaal op zijn plek bij het team, maar de prestaties vallen flink tegen. Helmut Marko stelde dat hij zich nog geen zorgen maakt over een eventueel vertrek van Verstappen, maar hij wees wel naar de bestaande prestatieclausules. Vooralsnog lijkt het er niet op dat Verstappen echt gaat vertrekken, maar de analisten van deze wereld denken daar anders over.

Reusachtig bod

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt namelijk dat Verstappen een aanbod gaat krijgen. In gesprek met Vision4Sport doet hij een opmerkelijke voorspelling: "Ik denk dat Max een aanbod van Aston Martin gaat krijgen dat hij niet kan weigeren. Hij geeft Red Bull misschien een kans voor een jaar en dan geeft hij Adrian Newey een kans om het uit te zoeken. Adrian kan dat bij Aston Martin niet meteen doen. Het is een nieuwe groep en iedereen moet gaan samenwerken."

Invloed van Newey

Topontwerper Newey ging vorige maand aan de slag bij Aston Martin. Hij kwam over van Red Bull Racing, en Montoya verwacht dat er direct iets gaat gebeuren: "Zullen ze volgend jaar beter zijn dan nu? Zeker weten. Ik denk niet dat ze een grote hoeveelheid races gaan winnen, maar als Red Bull het moeilijk heeft in het eerste jaar, dan zou het me niet verbazen als Max al bij de derde race bij iemand anders heeft getekend. Als ik Max was, dan zou in naar Aston gaan. Mercedes zou ook cool zijn, maar Aston is de logische keuze met Newey en Honda. Alles waarmee hij heeft gewonnen, is daar te vinden."