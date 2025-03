Liam Lawson is sinds vandaag geen coureur van Red Bull Racing meer. Na twee teleurstellende weekenden is hij aan de kant geschoven en vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson gaat de boeken in als de Red Bull-coureur met de slechtste cijfers.

Lawson kende in Australië en China twee slechte raceweekenden. In Australië startte hij de race vanuit de pitlane na een slechte kwalificatie. In de race besloot Red Bull hem door te laten rijden op slicks in de regen, waardoor hij crashte. In China kende hij een rampzalige sprint kwalificatie en een tegenvallende sprintrace. In de kwalificatie was hij vervolgens weer de langzaamste coureur, en kon hij geen potten breken in de race.

Slechte cijfers

Lawson heeft slecht twee Grands Prix gereden voor Red Bull. Het is niet uitgesloten dat hij ooit gaat terugkeren bij Red Bull Racing, maar voor nu is hij de slechts presterende coureur uit de geschiedenis van het team. Hij is niet alleen de coureur met de minste Grands Prix voor Red Bull ooit, hij is ook de coureur met de minste racerondjes (102 rondjes) en de minste racekilometers (548 kilometer) voor het team.

Doornbos

In zijn twee raceweekenden heeft Lawson geen WK-punten weten te pakken voor Red Bull. Samen met Robert Doornbos is hij de enige coureur die dit voor elkaar heeft gekregen. Vitantonio Liuzzi blijft hierdoor de coureurs met de minste Red Bull-punten ooit, aangezien hij er slechts één op zijn naam heeft staan. Op een aantal punten staat Lawson wel op gelijke hoogte met zijn voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon. Net als deze coureurs heeft hij geen grootse prestaties weten neer te zetten namens Red Bull. Het enige verschil is dat Albon wel het podium bereikte, en dat Gasly snelste rondes noteerde.

Verzachtende omstandigheden

Voor Lawson zijn het pijnlijke cijfers, maar hij moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij zal vanaf de Japanse Grand Prix gaan rijden voor Racing Bulls, en daar kan hij gaan jagen op WK-punten en betere prestaties. De Nieuw-Zeelander kwam daarnaast op een ongelukkig moment terecht bij Red Bull. Het team kampte met problemen in de eerste paar races, en de wagen was lastig te besturen. Voor Lawson wordt het nu zaak om sportieve wraak te nemen.