Het lijkt er sterk op dat Liam Lawson moet vertrekken bij Red Bull Racing. Na een tegenvallende start van het seizoen mag hij het veld ruimen, en wordt hij vanaf de Japanse Grand Prix waarschijnlijk vervangen door Yuki Tsunoda. Dit zorgt ervoor dat Lawson een pijnlijk Red Bull-record in handen krijgt.

Het is momenteel chaos bij Red Bull Racing. De prestaties vallen flink tegen, en ze zijn hard op zoek naar een oplossing om het gat met McLaren te dichten. Daarnaast was er in de afgelopen dagen veel te doen over Liam Lawson. In Australië en China kende hij teleurstellende resultaten, en de kritiek werd steeds luider. Op dinsdagavond meldde De Limburger en De Telegraaf dat Lawson aan de kant wordt geschoven door Red Bull. Later deze week komt het team waarschijnlijk met een officiële bevestiging.

Doornbos

Dat zou betekenen dat het Red Bull-avontuur van Lawson al na twee races ten einde komt. Hiermee pakt hij een pijnlijk Red Bull-record. Als hij aan de kant wordt geschoven, is hij namelijk officieel de coureur met de minste Grands Prix voor Red Bull Racing. Dit 'record' staat nu nog op naam van niemand minder dan Robert Doornbos. Hij reed eind 2006 drie Grands Prix voor Red Bull als vervanger van de aan de kant geschoven Christian Klien.

Gasly, Albon & Perez

Lawson lijkt de volgende coureur te worden die sneuvelt naast Max Verstappen bij Red Bull. Zijn voorgangers Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez werden op dezelfde hardhandige wijze aan de kant geschoven door Red Bull. Gasly reed slechts twaalf Grands Prix voor Red Bull, maar dat is alsnog veel meer dan Lawson. De officiële bevestiging van Lawsons exit moet nog volgen, maar het lijkt er sterk op dat dit later deze week gaat gebeuren.

Verstappen

Voor Lawson komt er hiermee een hectische periode ten einde. Hij heeft niet beter gescoord dan een twaalfde plaats in China, en hij zal redelijk beschadigd terugkeren bij Racing Bulls. Hij heeft het ook niet veel beter gedaan bij Red Bull dan Doornbos. In zijn drie optredens voor het team werd hij twee keer twaalfde en één keer dertiende. Voor Lawson is het een pijnlijk einde van dit hoofdstuk. Het heeft wel voor de unieke situatie gezorgd dat de coureurs met de meeste en minste races voor Red Bull samen hebben gereden. Verstappen is met 188 Grands Prix namelijk de coureur met de meeste Red Bull-races ooit.