Doornbos hekelt Hamilton: "Het is Instagram versus de realiteit"

Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari er bijna opzitten. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet heel overtuigend geweest en heeft onder andere nog geen podium behaald bij de Scuderia. Toch brak de Brit een F1-record, waar oud-coureur Robert Doornbos het niet helemaal mee eens is.

De allereerste Instagram-foto van Lewis Hamilton bij Ferrari was voor het huis van Enzo Ferrari, de oprichter van het bedrijf. De post kreeg de meeste likes die een F1-foto ooit ontvangen heeft. Robert Doornbos heeft gezegd dat Hamilton dacht dat hij naar de Instagram-versie van Ferrari is overgestapt.

'Hamilton en Ferrari is geen goede combinatie'

"Het voelt als leven in een nachtmerrie. Ik bedoel, hij zei dat de droom om voor deze organisatie te tekenen, in mijn ogen, enorm was. De realiteit is anders. Het is een beetje zoals Instagram versus de realiteit, je kent die foto's wel. Ik bedoel, dit was niet wat hij verwachtte of wat Ferrari verwachtte. Het tempo in de kwalificatie is er niet. Het tempo in de race is er niet. De communicatie is er niet. De energie is er niet", zo vertelt Robert Doornbos bij de Pit Talk-podcast.

"Ik bedoel, het is een van de slechtste seizoenen van een Ferrari-coureur in de geschiedenis geweest. En dan hebben we het over de zevenvoudig wereldkampioen", zo sluit Doornbos zijn woordje af over Lewis Hamilton.

Is Hamilton echt een van de slechtste Ferrari-coureurs?

De laatste keer dat een Ferrari-coureur minder punten had dan Lewis Hamilton momenteel heeft na 21 races, waren zowel Charles Leclerc als Sebastian Vettel in 2020. Ze reden toen echter maar zeventien races. Leclerc had in 2020 98 punten behaald en Hamilton kwam dit seizoen na zeventien races op 121 punten. De Britse wereldkampioen heeft zich dus nog niet bewezen bij Ferrari.

Het beste resultaat van Hamilton kwam al vrij vroeg in het seizoen, dus er was nog geen reden tot afschrijving of paniek. De zevenvoudig wereldkampioen werd namelijk eerste in de sprintrace van China, maar daarna heeft hij niet eens een podium kunnen halen in een Grand Prix . Wel is hij al vier keer vierde geworden.