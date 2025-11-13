user icon
Doornbos hekelt Hamilton: "Het is Instagram versus de realiteit"
  • Gepubliceerd op 13 nov 2025 08:11
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari er bijna opzitten. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet heel overtuigend geweest en heeft onder andere nog geen podium behaald bij de Scuderia. Toch brak de Brit een F1-record, waar oud-coureur Robert Doornbos het niet helemaal mee eens is.

De allereerste Instagram-foto van Lewis Hamilton bij Ferrari was voor het huis van Enzo Ferrari, de oprichter van het bedrijf. De post kreeg de meeste likes die een F1-foto ooit ontvangen heeft. Robert Doornbos heeft gezegd dat Hamilton dacht dat hij naar de Instagram-versie van Ferrari is overgestapt.

'Hamilton en Ferrari is geen goede combinatie'

"Het voelt als leven in een nachtmerrie. Ik bedoel, hij zei dat de droom om voor deze organisatie te tekenen, in mijn ogen, enorm was. De realiteit is anders. Het is een beetje zoals Instagram versus de realiteit, je kent die foto's wel. Ik bedoel, dit was niet wat hij verwachtte of wat Ferrari verwachtte. Het tempo in de kwalificatie is er niet. Het tempo in de race is er niet. De communicatie is er niet. De energie is er niet", zo vertelt Robert Doornbos bij de Pit Talk-podcast. 

"Ik bedoel, het is een van de slechtste seizoenen van een Ferrari-coureur in de geschiedenis geweest. En dan hebben we het over de zevenvoudig wereldkampioen", zo sluit Doornbos zijn woordje af over Lewis Hamilton. 

Is Hamilton echt een van de slechtste Ferrari-coureurs?

De laatste keer dat een Ferrari-coureur minder punten had dan Lewis Hamilton momenteel heeft na 21 races, waren zowel Charles Leclerc als Sebastian Vettel in 2020. Ze reden toen echter maar zeventien races. Leclerc had in 2020 98 punten behaald en Hamilton kwam dit seizoen na zeventien races op 121 punten. De Britse wereldkampioen heeft zich dus nog niet bewezen bij Ferrari. 

Het beste resultaat van Hamilton kwam al vrij vroeg in het seizoen, dus er was nog geen reden tot afschrijving of paniek. De zevenvoudig wereldkampioen werd namelijk eerste in de sprintrace van China, maar daarna heeft hij niet eens een podium kunnen halen in een Grand Prix . Wel is hij al vier keer vierde geworden.

William-E

Posts: 486

Eigenlijk komt zijn ware potentieel naar boven. Daarom ben ik ook niet onder de indruk van zijn 7 titels. Als je dit met Max of Schumacher vergelijkt dan zie je dat zij wel met mindere wagens beter presteren. Ham heeft gelukt gehad met de beste wagen in het Mercedes tijdperk... Niets meer, niets... [Lees verder]

  • 11
  • 13 nov 2025 - 09:41
F1 Nieuws Lewis Hamilton Robert Doornbos Ferrari

Reacties (5)

  • William-E

    Posts: 486

    Eigenlijk komt zijn ware potentieel naar boven. Daarom ben ik ook niet onder de indruk van zijn 7 titels. Als je dit met Max of Schumacher vergelijkt dan zie je dat zij wel met mindere wagens beter presteren. Ham heeft gelukt gehad met de beste wagen in het Mercedes tijdperk... Niets meer, niets minder...

    • + 11
    • 13 nov 2025 - 09:41
    • iOosterbaan

      Posts: 2.055

      Eensch, dat is ook mijn blik op Lewis', hij staat zeker wel boven het gemiddelde van ook de F1 wereldkampioenen. Maar niet bovenaan, ondanks die 7 titels.

      Wat ik nog vervelender vind aan Lewis is dat hij net zo ruthless is/kan zijn op de baan en dus soms dingen doet die vrij lomp zijn. Maar hij doet ze vrij geraffineerd, zoals het binnenste wieltje aantikken. Echter hij doet altijd alsof hij vrij van elke vorm van hard/gemeen spel. Mijn probleem is dus niet dat hij het doet, dat verwacht ik van een competitieve F1 coureur, maar wees er niet zo schijnheilig over. Ook vind ik dat hij niet zo zielig over zijn jeugd moet doen qua financiën, ja z'n vader heeft hard moeten werken in zijn jonge jaren. Maar hij kreeg ook ongelofelijk jong al de hulp van McLaren.

      Waar ik wel een hekel aan heb is mensen die klagen over hoe hij zich buiten de baan gedraagt of hoe hij zich soms kleed....echt lekker belangrijk. Als hij zich daar prettig bij voelt, moet hij lekker doen wat hij wil. Het lijkt me ook verder echt een aardige kerel.

      • + 5
      • 13 nov 2025 - 10:36
  • Larry Perkins

    Posts: 61.453

    Bla-bla-bla-babbelbox Doornbos met het grote hoofd was wel weer eens aan een schouderklopje toe, vandaar deze open deur...

    • + 0
    • 13 nov 2025 - 10:07
  • Erik FW34

    Posts: 3.783

    Nou, we gaan weer een topic Hamilton afvallen.

    Laten we het dan maar andersom benaderen. Als een (middel) matige coureur heeft hij toch het maximale uit zijn carrière gehaald! Goed gedaan! 7 kampioenschappen.

    Er rijden nog veel meer matige coureurs die helemaal geen kampioen zijn geworden! Well done Lewis!

    • + 2
    • 13 nov 2025 - 11:04
    • NicoS

      Posts: 19.649

      Ik denk dat niemand Lewis een (middel) matig coureurtje vind. Lewis is zeker een topper, geen twijfel over mogelijk. Echter kun je vraagtekens zetten bij de status die hijzelf en anderen hem hebben gegeven.
      Ik denk dat er weinig coureurs zijn die zoveel jaren over een auto beschikt hebben die kon strijden voor kampioenschappen.
      Daar heeft Lewis wel het geluk aan z’n zijde gehad. Er zijn genoeg coureurs geweest die die mogelijkheid nooit hebben gehad om voor een WK te strijden, terwijl ze de kwaliteit er wel voor hadden.
      Je moet als coureur wel een beetje het geluk hebben om op de juiste tijd op de juiste plek te zitten. De dominantie van Mercedes was wel uitzonderlijk lang, meestal duurt zoiets twee of drie jaar, maar acht jaar is wel bijzonder.
      Lewis heeft de kansen gepakt, op een paar na, en dat is natuurlijk knap, daar is geen discussie over.
      En laten we eerlijk zijn, het valt nu toch behoorlijk tegen wat Lewis met zijn status laat zien bij Ferrari. De verwachtingen waren huizenhoog, maar daar is niets van terecht gekomen.
      Dan krijg je natuurlijk mensen die hun vraagtekens zetten bij hoe goed Lewis nu eigenlijk was/is….
      Zijn successen zijn groot, dat is een feit.

      • + 2
      • 13 nov 2025 - 12:49

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

