Doornbos spreekt steun uit voor Piastri na zware straf
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 08:11
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri reed afgelopen weekend een verloren race in Brazilië. Hij kreeg al vroeg in de race een zware tijdstraf voor een incident met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Er was veel te doen over de straf, en Robert Doornbos begrijpt de actie van Piastri wel.

Piastri moest afgelopen weekend veel terrein goed maken na een wat mindere kwalificatie. Na de herstart in de openingsfase van de race, probeerde hij Antonelli's tweede plek af te pakken door een actie in te zetten aan de binnenkant van de eerste bocht. Hij maakte echter een remfout, en gleed daardoor tegen de Mercedes van Antonelli aan. De Italiaan verloor de controle, raakte de Ferrari van Charles Leclerc en zag vervolgens hoe de Monegask moest opgeven.

De stewards bekeken het moment, en wezen Piastri aan als schuldige van het incident. Ze concludeerden dat hij de enige coureur was die hier wat aan kon doen, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Het was een zware straf, en hij kon hierdoor een zege en een podiumplek uit zijn hoofd zetten. Na afloop van de race liet Leclerc al weten dat hij de straf van Piastri onterecht vond.

Was de straf terecht?

Oud-coureur en huidige analist Robert Doornbos liet in het Race Café op Ziggo Sport zijn licht schijnen over het incident: "Mijn racehart zegt: 'Heerlijk racen, gaaf dat je het hebt gedaan!' Het is niet voor niets in de Senna S-bocht. Die zei altijd: 'If you no longer go for a gap, you are no longer a racing driver.' Je moet hem dan wel goed uitvoeren. Zoals Montoya ooit deed op Schumacher, dat je er gewoon wiel aan wiel doorheen gaat. Nu pak je de zwaarste penalty die je kan krijgen."

Nam Piastri te veel risico?

Doornbos begrijpt ook wel dat Piastri dit risico neemt: "Met het risico dat hij op tafel heeft liggen, de wereldtitel, moet je all-in gaan. Nu vond ik het wat halfjes. Hij had zijn kans vanwege de slechte herstart van Kimi. Dan moet je ook doorzetten, want anders ben je een sitting duck. Als je je voet laat staan, dan heb je kans dat je Kimi raakt, maar dan hoop je dat je hem op zijn wielen raakt. Zoals Max vaak genoeg heeft gedaan in die bocht, met Hamilton of iemand anders."

