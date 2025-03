Het Red Bull-boek voor Liam Lawson lijkt te zijn gesloten. Na een teleurstellende start van het seizoen lijkt het er sterk op dat ze hem gaan vervangen door Yuki Tsunoda. Hierdoor krijgt Max Verstappen wéér een nieuwe teamgenoot, en is Lawson het volgde slachtoffer geworden van de prestatiedrang bij Red Bull.

Het was eind december. Buiten brandde de kerstlampjes en bij Red Bull kwamen ze met groot nieuws naar buiten. Ze hadden Liam Lawson aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hij verving Sergio Perez, die vorig jaar worstelde met de RB20. De Mexicaan zakte elk weekend door het ijs, maar hij had wel zijn contract verlengd. Red Bull besloot in te grijpen, en Perez werd hard aan de kant gezet.

Ze wezen Lawson aan als zijn vervanger, en dat was opvallend. De Nieuw-Zeelander werd gezien als een groot talent, maar hij had amper ervaring. In 2023 en 2024 had hij een handjevol races gereden als invaller bij Red Bulls zusterteam, maar hij leek nog lang niet klaar voor het echte werk. Bij Red Bull dachten ze daar anders over, en verkozen ze hem boven Yuki Tsunoda. Het was opvallend, want Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor het huidige Racing Bulls.

Onrust

Tsunoda vroeg zich af wat hij nog meer moest doen. In vier jaar tijd had hij Red Bull blijkbaar niet overtuigd van zijn kunnen, en hij reageerde getergd. Die emoties zette hij om in motivatie, en dit jaar schoot hij uit de startblokken. Tsunoda leek haast herboren, en zette Lawson onder druk. Waar Tsunoda goed presteerde, zakte Lawson door het ijs. Hij kende een slechte start van het jaar.

In Australië en China viel Lawson af in Q1 en zag hij Verstappen alleen rijden op de grote schermen naast de baan. Red Bull had Lawson aangesteld om Verstappen rugdekking te geven, maar op deze manier kwam daar niets van terecht. Bij Red Bull werd men onrustig. De prestaties van het team vielen tegen, en Verstappen sloeg alarm. Het feit dat de prestaties van Lawson tegenvielen, zorgde voor nog meer onrust.

Grote paniek

In China gingen al geruchten rond over de toekomst van Lawson. Zou Red Bull hem al na twee races de laan uitsturen? Of gaven ze hem een waarschuwing? Blijkbaar is de paniek zo groot dat hij geen laatste waarschuwing krijgt. Op dinsdagavond meldden De Limburger en De Telegraaf dat Lawson wordt vervangen door Tsunoda. Hiermee werd één ding duidelijk: Red Bull heeft geen geduld meer. Er moeten betere prestaties aankomen, en snel een beetje.

Nieuw slachtoffer

Lawson is de volgende coureur die sneuvelt naast Verstappen. Daniel Ricciardo besloot eind 2018 zelf te vertrekken, maar daarna wisten Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez het niet waar te maken. Gasly werd weggestuurd na een half seizoen, Albon kreeg anderhalf seizoen de tijd en Perez mocht het drie seizoenen proberen. Lawson werd nog sneller geslachtofferd dat zijn voorgangers.

Onmogelijke positie

Red Bull zet zichzelf nu in een onmogelijke positie. Wat gaan ze namelijk doen als ook Tsunoda door de mand valt? Zetten ze hem dan weer terug? Krijgt Lawson dan weer een kans? De toekomst zal het leren. Red Bull zal Tsunoda ook onder druk zetten, ook omdat ze toptalent Arvid Lindblad nog achter de hand hebben. Hij is zeventien jaar oud, maar heeft een superlicentie. Helmut Marko is een groot fan van hem, en inmiddels is duidelijk dat Red Bull tot alles in staat is. Voor Lawson wordt het nu uithuilen en opnieuw beginnen.