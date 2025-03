Het team van Ferrari beleefde een nachtmerrie in China. Ze verlieten het Shanghai International Circuit met een sprintzege op zak, maar ook met een enorme kater. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en Ferrari moet nu gaan scoren om de titeldroom nog in leven te houden.

Voorafgaand het seizoen maakten ze er bij Ferrari geen geheim van: ze gaan voor de wereldtitel. Hun auto is snel, en bij de concurrentie houden ze rekening met Ferrari. Iedereen schrijft ze op, maar op de baan schrijven ze zichzelf elke keer weer af. Het seizoen is nog maar twee raceweekenden oud, maar Ferrari heeft nu al een grote lijst aan fouten gemaakt. Het is frustrerend voor hen, maar het is vooral niet goed voor hun titelkansen.

Regen

Vorige week in Australië ging Ferrari de mist in in de regen. Ze maakten een aantal strategische fouten, waardoor Lewis Hamilton en Charles Leclerc slechts een handjevol punten wisten te scoren. Daarnaast ging het ook veelvuldig over het rommelige boordradioverkeer van Hamilton, iets waar hij het zelf niet mee eens was. Het ging een week lang over randzaken, en dat helpt Ferrari niet.

Eén wist iedereen zeker: de snelheid was wel aanwezig. In China wilden ze dit bewijzen, en dat gebeurde ook op de vrijdag. Hier gingen ze als de brandweer, en pakte Hamilton de sprintpole. In een keer was alle negativiteit verdwenen, en was Hamilton weer even het mannetje. In de sprintrace was hij vervolgens foutloos, en wist hij voor het eerst te winnen in het scharlakenrood.

Auto slechter gemaakt

Maar na de sprintrace ging Ferrari de verkeerde kant op. Ze pasten een aantal dingen aan, en dat hielp totaal niet. Ook Hamilton gaf dat eerlijk toe bij de Italiaanse tak van Sky Sports: "Ik ben blij dat we iets hebben geprobeerd, ik worstelde met de performance. Uiteindelijk had ik een best aardige auto in de sprint, en toen hebben we een aantal veranderingen gemaakt om stappen te zetten, maar we maakten hem eigenlijk slechter toen we de kwalificatie ingingen."

In de race zagen Hamilton en Leclerc er ook niet extreem sterk uit. Ze vochten vooral met elkaar, en dat leverde in de eerste ronde brokken op. Door een touché raakte Leclerc zijn wing end plate kwijt, en reed hij vrijwel de hele race rond met een beschadigde auto. Leclerc gaf na afloop aan dat Hamilton hier niets aan kon doen, maar het was wel tekenend voor hun race.

Na afloop speelde Ferrari een hoofdrol, en dat was niet iets positiefs. Beide coureurs mochten zich namelijk melden bij de stewards, omdat hun wagens niet door de technische keuring waren gekomen. Leclerc werd gediskwalificeerd omdat zijn auto te licht was, en Hamilton werd gediskwalificeerd omdat zijn bodemplaat te ver was afgesleten. Het waren knullige overtredingen, en de stewards gaven aan dat er geen opzet in het spel was.

Ferrari kwam al snel met een verklaring voor de dubbele diskwalificatie. Bij Hamilton hadden ze een inschattingsfout gemaakt, en bij Leclerc was het een gevolg van de eenstopstrategie. Pijnlijke fouten, maar ook fouten die ze hadden kunnen voorkomen. De meeste andere teams kozen ook voor een soortgelijke strategie, maar daar werd er niemand gediskwalificeerd. En de andere teams maakten ook geen inschattingsfouten met de bodemplaat.

Enorme achterstand

Bij Ferrari moeten ze nu gaan presteren, willen ze nog in aanmerking komen voor de titels. De voorsprong van McLaren begint te groeien, bij Mercedes hebben ze nog amper fouten gemaakt en eenmansbedrijf Max Verstappen presteert elk weekend zo goed mogelijk. Ferrari staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, met evenveel punten als Williams. Ze hebben meer dan 60 punten achterstand op McLaren.

Nu stappen zetten

Ook in het wereldkampioenschap spelen Hamilton en Leclerc nu een bijrol. Ze staan op de negende en de tiende plaats, en ze zijn niet eens de beste coureur met een Ferrari-krachtbron. Die eer is namelijk weggelegd voor Esteban Ocon, in een Haas. Het seizoen is nog maar twee weekenden oud, maar Ferrari moet nu echt gaan presteren. Ze zijn een topteam met twee topcoureurs, ze kunnen en moeten beter. Doen ze dat niet, dan wordt de wereldtitel wel heel erg lastig.