Het team van Ferrari beleefde een nachtmerrie in China. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen als vijfde en zesde over de streep, maar ze werden na afloop allebei gediskwalificeerd. Bij Ferrari balen ze als een stekker, maar leggen ze zich neer bij het besluit.

Ferrari reed een aardige race in China. Op het Shanghai International Circuit kwam een puntenfinish op geen enkel moment in gevaar voor Hamilton of Leclerc. Bij de start van de race raakten de twee elkaar, waardoor Leclerc een deel van zijn voorvleugel verloor. Dit zorgde niet voor minder performance, want de Monegask wist goed voor de dag te komen. Hij kreeg het echter zwaar, en werd in de slotfase ingehaald door Max Verstappen.

Oorzaken

Na afloop werden Leclerc en Hamilton echter gediskwalificeerd. De auto van Leclerc bleek één kilo te licht te zijn, terwijl de bodemplaat van de bolide van Hamilton een paar millimeter te ver was afgesleten. In een statement verklaart Ferrari de diskwalificaties: "Charles had vandaag een eenstopstrategie, en dit betekende dat zijn bandenslijtage heel erg hoog lag, en daardoor was zijn auto te licht. Bij Lewis ging het om slijtage aan de skids, we hebben dat met een kleine marge verkeerd berekend."

Geen opzet in het spel

Ferrari steekt de hand in eigen boezem, en geeft toe dat ze een fout hebben gemaakt. De Italiaanse renstal wil wel even duidelijk maken dat het niet hun intentie was om de regels te overtreden: "Er was geen intentie om hier een voordeel uit te halen. We zullen leren van wat er vandaag is gebeurd, en we gaan er ook voor zorgen dat dit in de toekomst niet nodig een keer gaat gebeuren. Dit is overduidelijk niet de manier waarop we ons weekend in China wilden afsluiten, niet voor onszelf, en ook niet voor de fans. Hun steun was weer voortreffelijk."