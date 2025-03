Het team van Red Bull Racing kende een frustrerende kwalificatie in China. Max Verstappen noteerde de vierde tijd, terwijl Liam Lawson weer de langzaamste coureur was. Teamadviseur Helmut Marko is hier niet blij mee, en hint al op een mogelijke rijderswissel.

Lawson staat al na twee raceweekenden onder reusachtige druk bij Red Bull. In Australië kwam hij niet goed voor de dag, en ook in China loopt het nog niet op rolletjes. Op de vrijdag kende hij een teleurstellende sprint kwalificatie en ook de sprintrace ging niet lekker. In de kwalificatie kon hij zijn fouten herstellen, maar dat lukte niet. Hij was weer niet snel genoeg, en noteerde de twintigste tijd.

Racing Bulls

Red Bull-adviseur Helmut Marko was er ook niet blij mee. De Oostenrijker klonk kritisch in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Dit is niet wat we ons hier van hadden voorgesteld, maar we zullen het in alle rust gaan analyseren. Als we naar het positieve kijken: de jongens van Racing Bulls. Isack Hadjar heeft nog nooit op deze baan gereden. Hij noteert ongelooflijke tijden en maakt geen fouten. Succes en falen liggen dicht bij elkaar en we kijken wel wat er gebeurt."

Gaat Red Bull Lawson aan de kant schuiven?

Niet alleen Hadjar, maar ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda maakt een goede indruk. De Japanner aast nadrukkelijk op het zitje van Lawson. Marko weet dat ook, en hij legt het uit: "We nemen de tijd om dit te analyseren en er zitten nog een paar rijders tussen die zich aanbevelen. Ik zou niet zeggen dat het opdringerig is, maar godzijdank staan we er goed voor." De interviewer van de Duitse zender vraagt Marko daarna of een wissel tijdens het seizoen niet is uitgesloten. Marko is heel duidelijk: "De Formule 1 is een competitieve sport en uiteindelijk telt de prestatie."