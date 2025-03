De zaterdag in China leverde weinig echt spektakel op. De sprintrace en de kwalificatie zaten niet vol met incidenten, maar het zorgde wel voor veel gespreksstof. Liam Lawson lijkt namelijk al te moeten vrezen voor zijn zitje. Maar hoe realistisch is een vroegtijdig vertrek van Lawson bij Red Bull?

Liam Lawson mag zich dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen noemen bij Red Bull. Vlak voor de kerstdagen in december maakte Red Bull bekend dat ze Lawson hadden uitgekozen als de vervanger van Sergio Perez. De Nieuw-Zeelander had alleen nog maar ervaring als invaller, maar tijdens die races had hij genoeg indruk gemaakt op de top van Red Bull.

Het was opvallend, want Yuki Tsunoda had zeker meer ervaring in de Formule 1. De Japanner rijdt als sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull, en hij liet zeker groei zien. Maar toch koos Red Bull niet voor hem, en dat zorgde in de winter voor geruchten over zijn toekomst. Bij de start van het seizoen stelde Tsunoda stellig dat hij helemaal niet blij was voor Lawson, hij vond dat hij recht had op het zitje.

Druk

In Australië begon Tsunoda goed aan het seizoen. Door een tactische gok tijdens de regen pakte hij geen punten, maar de toon was wel gezet. Vandaag ging het stukken beter, en pakte hij door als zesde te finishen in de sprintrace zijn eerste punten van het seizoen. Het leverde hem complimenten op van Red Bull-adviseur Helmut Marko, en hij zette Lawson nog verder onder druk.

Die druk werd in China alleen maar groter. Zijn weekend in Australië was hem al snel vergeven, maar dat geldt niet voor zijn prestaties in China. In de sprint kwalificatie op vrijdag ging het al mis, waarna hij voor een monsterklus stond voor de sprintrace. Lawson moest presteren, en hij reed een aardige inhaalrace. Hij kwam als veertiende over de streep, al beschadigde hij wel zijn voorvleugel in deze strijd.

Steun van Verstappen

Het gaf hem al een klein beetje zelfvertrouwen voor de kwalificatie, maar dat gevoel bleek niet te kloppen. In de kwalificatie ging het wéér mis, en reed hij de twintigste tijd. Het was direct de langzaamste tijd van de dag, en dat hoort niet bij een topteam. Lawson was hard voor zichzelf, en hij kreeg een beetje steun van Max Verstappen en Christian Horner. Verstappen stelde dat Lawson het vast beter had gedaan in een auto van Racing Bulls. Waarom? Omdat Verstappen van mening is dat ze auto makkelijker te besturen is.

Maar Marko moest niets weten van dit excuus. De Oostenrijker stelde dat een auto van een topteam nu eenmaal lastig is om te besturen. Marko liet ook weten dat er over een rijderswissel kan worden nagedacht. Hij zei het niet direct, maar zijn antwoorden spraken boekdelen. Hij gaf aan dat Lawson weinig tijd heeft, en de Nieuw-Zeelander gaf dat zelf ook aan.

Gaat Lawson echt vertrekken?

De vraag is dan ook: hoe realistisch is een vroegtijdig vertrek van Lawson? Niemand kan hier eigenlijk wat over zeggen, maar bij Red Bull is de druk hoog. Het verleden leert immers dat als een coureur niet presteert, hij zijn koffers kan pakken. Vraag dat maar aan Pierre Gasly, Alexander Albon en Perez.

Heeft Red Bull dan wel iemand achter de hand om Lawson te vervangen? Het antwoord op die vraag is duidelijk: Ja. Tsunoda wil graag instappen, en daar doet hij niet moeilijk over. De Japanner heeft dit jaar met Isack Hadjar een groot talent als teamgenoot. Hij noteerde de zevende tijd in de kwalificatie, en Marko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op Hadjar.

Lindblad

Daarnaast heeft Red Bull nog een ijzer in het vuur: Arvid Lindblad. De Brit is nog maar zeventien, maar heeft al een superlicentie op zak. Red Bull liet hem afgelopen winter deelnemen aan het Formula Regional Oceania Championship, zodat hij genoeg punten voor een superlicentie kan halen. Daarnaast werkte hij afgelopen winter een TPC-test af voor Racing Bulls. Red Bull doet dit niet omdat Lindblad een leuk kapsel heeft, er zit een idee achter. Marko liet al doorschemeren dat de kans aanwezig is dat hij dit jaar een F1-sessie gaat afwerken.

Er staan drie coureurs klaar om in te stappen, al lijkt Tsunoda de meest logische kandidaat te zijn. Lawson moet gaan presteren, anders kan het een heel lastig verhaal worden.