Max Verstappen is niet tevreden. In China sloeg hij alarm na afloop van de kwalificatie, en hij stelde dat Red Bull nu overduidelijk het vierde team is. Verstappen klonk enorm bezorgd, maar de meningen binnen Red Bull zijn verdeeld. Helmut Marko is namelijk van mening dat er zes coureurs om de zege kunnen vechten.

Verstappen noteerde in de kwalificatie de vierde tijd. Hij moest Oscar Piastri, George Russell en Lando Norris voor zich dulden. Verstappen was slechts 0,176 seconden langzamer dan de poletijd van Piastri, maar hij ziet weinig kansen op succes. Verstappen maakt zich zorgen, en heeft het idee dat niet alleen McLaren, maar ook Ferrari en Mercedes verder zijn dan Red Bull. Hij stelt dat zijn werkgever momenteel het vierde team is in de Formule 1.

Verschillen kleiner dan verwacht

Verstappen is pessimistisch over de kansen voor Red Bull, maar Helmut Marko is positiever. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur klonk na afloop van de kwalificatie opgewekt in gesprek met Viaplay: "Het zit zo dicht bij elkaar. Het verschil met McLaren is veel kleiner dan we hadden gedacht, ongeveer een tiende. Als we onze bandenslijtage onder controle kunnen houden, wordt het een gevecht met McLaren, Mercedes en Ferrari. Ongeveer zes coureurs kunnen voor de zege strijden."

Bandenslijtage

De bandenslijtage speelt dit weekend een grote rol. In de sprintrace was al te zien dat de coureurs die de banden onder controle hadden, goed voor de dag kwamen. Bij Verstappen was dat niet anders, en hij stelde dat zijn voorbanden 'dood' waren. Marko is echter heel positief, en stelt dat het al veel beter gaat met de bandenslijtage: "In de eerste vrije training ging het echt veel slechter, dus we hebben het al verbeterd. Wel kwam het bij ons eerder tot uiting dat bij de concurrerende teams. Het is sowieso een probleem op dit specifieke circuit, maar hopelijk gaan onze aanpassingen werken."