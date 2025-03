Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in China de vierde tijd. Hij was slechts 0,176 seconden langzamer dan polesitter Oscar Piastri, maar hij was niet tevreden. Verstappen drukt op de alarmknop bij Red Bull, en stelt dat ze momenteel het vierde team zijn.

Red Bull kent vooralsnog geen super weekend in China. Op het Shanghai International Circuit moet het vooral van Max Verstappen komen. Zijn teamgenoot Liam Lawson kent een rampzalig weekend, waarin hij wederom de langzaamste coureur van de dag was. Om tot prestaties te komen moet Red Bull zich focussen op Verstappen, maar hij is niet tevreden met de gang van zaken. Hij stelt dat de concurrentie momenteel veel sneller is.

Vierde team

Verstappen is van mening dat McLaren, Mercedes en Ferrari momenteel te snel zijn. De viervoudig wereldkampioen krijgt de vraag of Red Bull momenteel het vierde team is, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Zo voelt het wel voor mij, ja. Ik ben altijd heel kritisch naar mezelf als ik fouten maak of iets niet goed doe, dat is ook normaal en zo hoor je erin te staan. Maar ik voel me eigenlijk al het hele seizoen goed in de auto, comfortabel en relaxed. Ook tijdens kwalificaties als ik moet aanzetten voor een rondje. Dan heb ik het vertrouwen dat ik geen fout maak. Qua maximaliseren loopt het goed, alleen het is te langzaam."

Titel van 2024 onmogelijk

Red Bull is volgens Verstappen niet alleen te langzaam ten opzichte van McLaren, maar ook ten opzichte van Ferrari en Mercedes. "Ik denk dat dat wel duidelijk is, ja. Ik denk ook dat onze achterstand nu groter is dan vorig jaar." Volgens Verstappen had hij met deze auto vorig jaar de titel niet over die streep kunnen trekken: "Met die eerste paar races had ik vorig jaar nog wel een redelijk gat, maar met hoe we er nu voor staan, hadden we vorig jaar ook niet gewonnen. Ik denk echt dat het gat groter is dan toen."