Het team van Williams moet vrezen voor een zware straf. Na afloop van de sprint kwalificatie in China is er namelijk iets ontdekt aan hun auto's door de technische delegatie van de FIA. Ze hebben namelijk de beelden van de camera's die de flexiwings in de gaten houden niet kunnen laten zien. Het is niet duidelijk wat de straf kan zijn.

Het team van Williams kende een aardige sprint kwalificatie in China. Op het Shanghai International Circuit noteerde Alexander Albon een knappe negende tijd, en Carlos Sainz noteerde de negentiende tijd. Het was een goed resultaat om het weekend mee te beginnen, en er lijken weer punten aan te komen. Maar er is nu een kink in de kabel gekomen, want technical delegate Jo Bauer van de FIA heeft iets ontdekt.

Camerabeelden

In een document van de FIA laat hij weten dat hij Williams heeft doorgestuurd naar de stewards. Uit het document van de FIA blijkt dat Williams er niet in is geslaagd om de beelden van de camera's die de vleugels controleren af te leveren. Het gaat om de camera's die naar voren en naar achteren wijst. Het feit dat ze deze beelden niet hebben kunnen afleveren, is in strijd met de technische richtlijn die de FIA heeft rondgestuurd.

Strengere controles

Het is de eerste keer dat de stewards een zaak rondom de flexiwings gaan onderzoeken. De doorbuigende vleugels spelen een hoofdrol in de koningsklasse, en de FIA gaat dit jaar streng controleren. Om te kijken of de achtervleugels niet te ver doorbuigen, hebben ze extra camera's op de auto's geplaatst. Op deze manier kunnen ze controleren of de vleugels niet te ver doorbuigen. Nu Williams de beelden niet heeft gedeeld, kan de FIA ook niet controleren of hun vleugels wel aan de regels voldoen. Dat wil niet zeggen dat Williams met een illegale vleugel rijdt, maar de FIA kan het simpelweg niet controleren.