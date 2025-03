Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van China. Op donderdag wordt het raceweekend afgetrapt met de traditionele mediadag. Max Verstappen hoeft zich niet te melden, maar de FIA zorgt een dag later wel voor vuurwerk door Christian Horner en Zak Brown naar de perszaal te roepen.

De coureurs zullen zich morgen in de paddock melden voor de traditionele persdag. Ze staan dan de media te woord en ze zullen ook hun gezicht laten zien op evenementen voor sponsors. De coureurs moeten zich dit jaar weer melden in de perszaal voor de persconferenties van de FIA. Niet alle coureurs hoeven zich daar te melden, want het gaat om zes coureurs in twee groepjes van drie.

Nieuwe & oude namen

Max Verstappen hoeft zich deze week niet te melden in de perszaal. Om 12:30 lokale tijd schuiven de eerste drie coureurs aan om met de pers te praten. Het gaat dan om de ervaren Fernando Alonso en jongelingen Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde is aangesloten bij het managementbureau van Alonso. Na een half uur maken deze drie coureurs plaats voor kampioenschapsleider Lando Norris, Isack Hadjar en Williams-coureur Alexander Albon.

Vuurwerk

Op de vrijdag roept de FIA vertegenwoordigers van de teams naar de perszaal. De autosportfederatie lijkt hier vuurwerk te gaan creëren, want ze laten Red Bull-teambaas Christian Horner en McLaren-CEO Zak Brown naast elkaar plaatsnemen op de welbekende sofa. Horner en Brown kunnen het niet heel goed met elkaar vinden, en delen voortdurend sneertjes naar elkaar uit. Naast deze twee kemphanen moet ook Alpine-teambaas Oliver Oakes zich melden in de perszaal.

Bijzonder schema

Aangezien er dit weekend met het sprintformat wordt gewerkt, ziet ook het programma van de persconferenties er iets anders uit. De media krijgt namelijk drie keer de kans om te praten met de coureurs uit de top drie. Op zaterdag melden de coureurs uit de top drie van de sprintrace en de kwalificatie zich, en ook na de Grand Prix zal de top drie aanschuiven. Na de sprint kwalificatie op de vrijdag is dit niet het geval.