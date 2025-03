McLaren-CEO Zak Brown plaatst vraagtekens bij de toekomst van Max Verstappen. De Amerikaan denkt namelijk dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull Racing aan het einde van dit jaar. Brown ziet Mercedes als een geschikte nieuwe plek voor Verstappen.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Toch wordt hij al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij de Oostenrijkse renstal. Vorig jaar flirtte Mercedes-teambaas Toto Wolff met hem, terwijl er afgelopen winter geruchten rondgingen over een overstap naar Aston Martin. Daarnaast werd vorige week duidelijk dat McLaren ook heeft geïnformeerd naar de contractsituatie van Verstappen.

Newey

Bij McLaren is op dit moment geen plek meer voor de komende jaren. McLaren-CEO Zak Brown gaat er echter wel vanuit dat Verstappen gaat vertrekken. Hij doet zijn opmerkelijke voorspelling in een interview met The Telegraph: "Oh, ik denk dat hij gaat vertrekken aan het einde van dit jaar. Waarschijnlijk naar Mercedes. Er waren ook verhalen over Aston Martin, aangezien Adrian Newey daar aan de slag gaat. Maar hoe goed Adrian ook is, hij is de beste ooit, je hebt een heel team nodig. Je hebt die cultuur nodig, en dat kost tijd."

Mercedes

Brown ziet Mercedes dan ook als de ideale werkgever voor Verstappen. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Als ik moest wedden dan zou ik mijn geld op Mercedes zetten. In de afgelopen tien jaar zijn ze zeven of acht keer wereldkampioen geworden. Vorig jaar wonnen ze vijf races. Ze hebben stabiliteit. We weten ook dat Toto Wolff dol op hem is. En ik denk dat we allemaal voelen dat Mercedes het het beste voor elkaar heeft met de Power Units als we richting de nieuwe regels gaan van volgend jaar."

Russell

Mercedes beschikt met George Russell en Andrea Kimi Antonelli over twee hoog aangeschreven coureurs. Eén van hen zou dan moeten vertrekken als de voorspelling van Brown waarheid wordt. De Amerikaanse McLaren-CEO ziet dat echter niet als een probleem: "George zit na dit jaar zonder contract, en Kimi zal het waarschijnlijk doen met een serie eenjarige deals."