Isack Hadjar speelde een negatieve hoofdrol in de Australische Grand Prix van afgelopen weekend. De Franse debutant crashte tijdens de opwarmronde, en dat resulteerde in een huilbui. Volgens Helmut Marko was dit gênant, maar Christian Horner is het daar niet mee eens.

Hadjar ging de mist in tijdens de opwarmronde op het natte circuit van Albert Park. De Fransman maakte een klein foutje, waardoor hij spinde en in de muur belandde. De schade aan zijn auto was groot, en hij was enorm teleurgesteld. Huilende stapte hij uit zijn auto, en de teleurstelling was nog steeds groot toen hij zich meldde in de paddock. Hadjar werd door getroost door Anthony Hamilton, maar bij Red Bull hadden ze er een andere mening over.

Gênant

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet onder de indruk van de emoties van Hadjar. Marko is normaal gesproken een groot fan van Hadjar, maar nu had hij geen goed woord over voor zijn oogappeltje. De tranen van Hadjar waren volgens Marko gênant, en hij suggereerde zelfs dat het een beetje voor de show was. Het was een opvallende opmerking, want een rookie heeft misschien meer steun nodig.

Positieve punten

Red Bull-teambaas Christian Horner is het niet eens met Marko. Sterker nog, Horner spreekt Marko tegen over deze zaak. De Britse teambaas is mild als hij zich uitspreekt bij Motorsport.com: "Het deed me best veel om te zien hoe diep hij in zijn eerste Grand Prix zat. Ik denk dat hij de positieve punten eruit moet halen als hij terugkijkt naar dit weekend. Hij deed het in de vrije trainingen en de kwalificatie eigenlijk heel erg goed."

Kinderen

Horner vindt het eigenlijk helemaal niet vreemd dat Hadjar in tranen uitbarstte. De Red Bull-teambaas vindt dat men wel goed moet kijken naar de desbetreffende coureur: "Je vergeet op dit soort momenten dat het eigenlijk nog gewoon kinderen zijn. Natuurlijk heeft hij zondag veel emoties, maar wanneer hij alles terugkijkt, dan zal hij zien dat er veel positieve dingen zijn om uit dit weekend te halen. Er komen nog veel mooie dagen voor hem aan."