Isack Hadjar kende een rampzalig debuut in de Formule 1. De Franse Racing Bulls-coureur crashte al in de eerste bochtencombinatie tijdens de opwarmronde. Huilend stapte hij uit zijn auto, maar Helmut Marko was daar niet van onder de indruk.

Hadjar begon goed aan het raceweekend in Australië. Op het circuit van Albert Park in Melbourne noteerde hij sterke rondetijden tijdens de vrije trainingen, en ook in de kwalificatie zag het er sterk uit. De verwachtingen voor de Grand Prix waren dan ook hoog, al vormde de regen nog wel een obstakel. Hadjar begon vol vertrouwen aan de race, maar hij maakte een foutje in de opwarmronde. Terwijl de overige negentien coureurs aan de race begonnen, stond Hadjar te huilen in de paddock.

Vader van Hamilton

Zwaar geëmotioneerd stapte Hadjar uit zijn auto. Zijn tranen waren nog niet gedroogd toen hij de paddock in kwam lopen, en daar werd hij opgevangen door Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton. In de armen van Hamilton senior huilde Hadjar uit, waarna hij even later met betraande ogen bij de media verscheen. Bij de Duitse tak van Sky Sports bedankte hij Anthony Hamilton: "Dat betekende veel voor me. Hij wist precies hoe ik me voelde, hoe verdrietig ik was, en hij kwam op mijn slechtste moment naar me toe."

Show van tranen

Hadjar kreeg veel steun van mensen in de paddock. Daarnaast reageerden fans op sociale media met steunbetuigingen. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij enorm fan is van Hadjar. De Oostenrijkse adviseur prijsde Hadjar in het verleden regelmatig de hemel in. Maar naar diens crash in de openingsronde in Australië was de reactie van Marko anders. In gesprek met zijn landgenoten van ORF werd Marko geconfronteerd met de tranen, en daar was hij niet heel blij mee: "Het was een soort tranentrekkende show. Dat was wel een beetje gênant."