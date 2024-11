Marko verliest weddenschap: "Maar Max pakt morgen de titel"

Max Verstappen gaat morgen op titeljacht in Las Vegas. Hij start de race vanaf de vijfde plaats, en hij staat één plekje voor zijn titelrivaal Lando Norris. Helmut Marko had een betere kwalificatie van Verstappen verwacht, maar hij denkt wel dat de Nederlander morgen de wereldtitel pakt.

Verstappen worstelde in de eerste twee vrije trainingen met zijn auto. Het leek erop dat hij een zwaar weekend voor de boeg had, maar vandaag ging het allemaal weer iets beter. In de derde vrije training leek Verstappen weer iets tevredener te zijn, en in de kwalificatie kon hij aardig meekomen. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, maar hij was wel sneller dan zijn titelrivaal Norris. Als hij morgen voor de Brit finisht, heeft hij de titel binnen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had op meer gehoopt in de kwalificatie in Las Vegas. In de gokstad ging de teamadviseur een weddenschap aan met Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. Marko wist namelijk zeker dat Verstappen zich zou kwalificeren op de eerste startrij. Dat gebeurde dus niet, maar Marko laat aan De Telegraaf weten dat hij morgen succes verwacht: "Ik heb de weddenschap verloren, maar Max staat wel voor Norris. Ik denk dat hij morgen de titel gaat pakken, want McLaren lijkt niet snel genoeg te zijn. Het is alleen de vraag wie er beter is op de banden."