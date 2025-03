Lawson begrijpt oorzaak grote Red Bull-problemen niet

Liam Lawson kende geen goed begin van zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur. De Nieuw-Zeelander bleef ver achter in de eerste twee vrije trainingen. Het waren nog maar de trainingen, maar Lawson was niet tevreden. Hij weet niet precies wat de problemen van Red Bull zijn.

Lawson reed vandaag zijn eerste rondjes op het circuit van Albert Park in Melbourne. Hij moest de baan leren kennen, en hij moest wennen aan zijn nieuwe omgeving. Zijn rondetijden waren niet heel sterk, en in de eerste vrije training noteerde hij slechts de zestiende tijd. In de tweede vrije training ging het niet veel beter met Lawson, want hij noteerde de zeventiende tijd. Alleen Gabriel Bortoleto en Esteban Ocon waren langzamer. Oliver Bearman had geen ronde gereden.

Comfortabel, maar langzaam

Na afloop van de tweede vrije training was Lawson niet heel erg tevreden. In Australië probeerde hij uit te leggen wat er aan de hand was. Hij wordt geciteerd door Sky Sports: "Ik voel me comfortabel in de auto, maar ik ben gewoon te langzaam. We moeten vannacht heel erg veel werk gaan verrichten. Het is de eerste dag op een nieuw circuit. We hadden wel verwacht dat we wat werk te doen hadden, maar niet zoveel. We gaan er vannacht aan werken om ons te verbeteren voor morgen."

Lawson kent oorzaak problemen niet

Volgens Max Verstappen kampte Red Bull weer met balansproblemen, iets waar ze vorig jaar ook last van hadden. Ook Lawson kreeg de vraag waarom Red Bull aan het worstelen is. Hij tastte echter volledig in het duister: "Ik weet het niet echt. Ik denk dat als we het wisten, we ook wisten hoe we dit moesten fiksen. Over het algemeen gaat het hierbij vooral om de grip, en hoe we daar mee om moeten gaan tijdens onze korte runs. Maar ook onze pace tijdens de longruns was over het algemeen langzaam. We moeten er vanzelfsprekend aan gaan werken."