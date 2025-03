Marko onthult waarheid achter Aston Martin-geruchten rond Verstappen

Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar een ander team. In de afgelopen maanden werd hij vooral in verband gebracht met Aston Martin. Helmut Marko heeft een duidelijke mening over deze verhalen en hij vindt het niet vreemd.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur leek nooit weg te willen gaan bij Red Bull, maar sinds vorig jaar gonst het van de geruchten. Verstappen werd toen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Ook begin dit jaar gingen er weer veel verhalen rond, maar dit keer werd zijn naam genoemd bij Aston Martin. Dit zou niet vreemd zijn, aangezien voormalig Red Bull-ontwerp Adrian Newey daar nu werkzaam is.

Volbloed racer

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko kent deze geruchten. De Oostenrijker heeft zich er al meerdere keren over uitgesproken, en in een gesprek met Servus TV krijgt hij de vraag hoe moeilijk het zal zijn om Verstappen te behouden: "Adrian Newey is echt een volbloed racer en hij is echt een intelligent persoon. Het eerste wat hij wil hebben, is de snelste coureur. Daar staat hij achter. En laten we het zo zeggen: de wortel werd aan Max voorgehouden."

Jort Kelder over de nieuwe boot van Max Verstappen

Aston-geruchten

De geruchten over Verstappen en Aston Martin ontstonden begin dit jaar. In de Britse media ging een verhaal rond dat Aston Martin tegen mogelijke sponsors had gezegd dat ze bezig waren met het binnenhalen van Verstappen. Ze zouden voor de Nederlander zelfs één miljard pond overhebben.

Het verhaal kwam niet uit de luchtvallen, aangezien Newey jarenlang met Verstappen samenwerkte bij Red Bull. Daarnaast gaat Aston Martin vanaf volgend jaar met Honda-krachtbronnen rijden, en met de Japanners wist Verstappen ook al veel successen te boeken.

GT-team

Marko ziet dat er al allerlei linkjes lopen tussen Verstappen en Aston Martin. De Oostenrijkse adviseur maakt zich er dan ook een klein beetje zorgen over: "Max is een groot fan van GT-wagens, hij heeft zijn eigen GT-team en hij gebruikt daar nu ook een auto van Aston Martin. Ik denk dat dat tot de rest van de gesprekken heeft geleid. Aan het einde van de dag wil Max gewoon winnen, en dat weet iedereen ook in de Formule 1. Newey is ook een genie, maar het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Daarnaast heeft hij een team om zich nodig. Dus dat zie ik in de nabije toekomst niet gebeuren."