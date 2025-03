Voormalig Red Bull-kopstuk begint in april als teambaas

Het team van Sauber heeft bekendgemaakt wanneer hun nieuwe teambaas officieel gaat beginnen. Het gaat om Jonathan Wheatley, die overkomt van Red Bull Racing. Vanaf 1 april staat hij aan het roer van het project, en in Suzuka zal hij voor het eerst in de Sauber-kleuren in de paddock verschijnen.

Vorig jaar werd bekend dat Wheatley afscheid ging nemen van Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal was hij de sportief directeur, en was hij een bekend gezicht aan de pitmuur. Toch besloot hij te vertrekken, want hij had de ambitie om ergens teambaas te worden. Bij het project van Audi bieden ze hem die kans, vanaf volgend jaar staat Sauber immers op de grid onder de naam van de Duitse autogigant.

Geen verrassing

Met hun nieuwe fabrieksteam wil Audi gaan meestrijden om het goud in de Formule 1. Het feit dat Wheatley op 1 april gaat beginnen, is ook geen verrassing. Toen het afscheid van teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi werd aangekondigd sijpelde al door dat Wheatley van Red Bull toestemming heeft gekregen om eerder te beginnen. Nu deelt Sauber het nieuws dus zelf ook, en is het officieel geworden dat hij op 1 april aan de slag gaat bij het team van Hinwil.

Eerste race in Japan

Hij meldt zich in Japan voor het eerst als teambaas in de paddock. Het wordt het beginpunt van zijn nieuwe missie om van Audi/Sauber een succesverhaal te maken. De renstal heeft in de afgelopen maanden al veel belangrijke namen binnenboord gehaald. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken ze over twee interessante coureurs, en met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto hebben ze ook een ervaren man binnengehaald voor de teamleiding. Met Binotto zal Wheatley het team gaan leiden. Vanuit zijn rol als teambaas zal Wheatley direct gaan rapporteren aan Gernot Döllner, de CEO van het merk Audi. Het wordt dan ook een belangrijke periode voor het team.