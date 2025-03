Racing Bulls spreekt volledige steun voor Tsunoda uit

Yuki Tsunoda moet dit jaar laten zien wat hij waard is. Hij wil zelf graag onderdeel blijven uitmaken van de Red Bull-familie, maar hij lijkt nu alleen te staan. Bij Racing Bulls staan ze achter hem, en teambaas Laurent Mekies denkt dat hij Red Bull hun ongelijk kan bewijzen.

Tsunoda hoopte eind vorig jaar dat Red Bull hem zou aanwijzen als de opvolger van Sergio Perez. Bij de Oostenrijkse renstal kozen ze echter niet voor Tsunoda, maar voor Liam Lawson. Hierdoor zit Tsunoda vast bij Racing Bull, en de steun lijkt minder te worden. Helmut Marko stelde dat Tsunoda het nu zelf moet gaan laten zien, en ook bij Honda vinden ze dat hij op zijn eigen benen moet staan.

Tsunoda blijven steunen

Bij Racing Bulls wagen ze zich niet aan dat soort uitspraken. Teambaas Laurent Mekies stelt in en interview met Motorsport.com dat Tsunoda zich heeft herpakt: "We hebben Yuki ondersteund, dat is onze taak. Het zou een leugen zijn als ik zou zeggen dat het geen invloed op hem had, maar hij heeft het nieuws tijdens de winter goed verwerkt. Hij kwam gemotiveerd en uitgerust terug uit Japan. Hij heeft het goed aangepakt."

Ongelijk van Red Bull bewijzen

Mekies kan zich ook niet vinden in beeld dat Red Bull minder achter Tsunoda staat. De teambaas is van mening dat er niets aan de hand is: "Ondanks zijn teleurstelling voelt hij nog steeds de support van de Red Bull-familie. Hij begrijpt dat deze beslissingen lastig zijn. Yuki is al lang onderdeel van deze groep. Dit jaar zal hij op de baan iedereen, maar vooral Red Bull, bewijzen dat hij nog steeds de keuze voor de toekomst is." Bij Racing Bulls is de steun er, zo legt Mekies duidelijk uit: "Yuki is nu onze leider. We kennen elkaar goed, en na een jarenlange samenwerking begrijpen we elkaar meteen."