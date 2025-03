Honda laat Tsunoda vallen: "Hij moet het zelf doen"

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van een belangrijk jaar in de Formule 1. De Japanner moet gaan vechten voor zijn plekje bij Racing Bulls, terwijl er ook onduidelijkheid bestaat over zijn Red Bull-toekomst. Bij Honda zijn ze van mening dat Tsunoda meer op eigen benen moet gaan staan.

Tsunoda debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull. Hij aasde vorig jaar op een zitje bij Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse renstal koos voor Liam Lawson. Hierdoor zit Tsunoda nog steeds op zijn plek bij Racing Bulls, en moet hij de strijd aangaan met zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. Hoe zijn toekomst eruit ziet, is onduidelijk. Red Bull lijkt geen plekje te hebben voor hem, en Honda gaat ook weg.

Zelf actie ondernemen

Tsunoda werd altijd gesteund door Honda, maar de Japanners gaan de Red Bull-familie verlaten. Ze gaan vanaf volgend jaar samenwerken met Aston Martin. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe is duidelijk over Tsunoda in gesprek met de Japanse tak van Motorsport.com: "Hij moet zelf actie gaan ondernemen. Ik wil dat hij de beste beslissingen voor hemzelf gaat nemen. Hij zit nu in zijn vijfde jaar, hij heeft de capaciteiten en hij begrijpt de Formule 1-wereld heel erg goed."

Eigen team versterken

Watanabe lijkt te suggereren dat Tsunoda ook moet nadenken over een toekomst zonder Honda. De Japanse Honda-man is glashelder bij het vervolg van zijn verhaal: "Er is niet veel wat wij voor hem kunnen doen. Hij moet zijn eigen team, inclusief zijn management, versterken en het benodigde stoeltje veiligstellen. Hij is immers een professional." Watanabe is duidelijk over Tsunoda's toekomst bij het merk: "Coureurs kunnen niet voor altijd op Honda vertrouwen. Iemand van Tsunoda's niveau moet aan zichzelf denken. Tsunoda heeft een sponsorovereenkomst met ons. Maar hij is vooral een onafhankelijke coureur, maar we steunen hem wel als sponsor."