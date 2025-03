Marko geeft Tsunoda felle waarschuwing voor toekomst

Yuki Tsunoda kreeg in de winter een pijnlijk bericht. Niet hij, maar Liam Lawson werd de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Tsunoda wil zich dit jaar gaan bewijzen, en volgens Helmut Marko is het nu volledig aan hemzelf om te laten zien wat hij in huis heeft.

Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. In al die jaren aasde hij op promotie naar het grote Red Bull Racing, maar het zat er nooit echt in. Tsunoda lijkt te blijven hangen bij Racing Bulls, waar hij vecht voor zijn laatste kans. Hij is immers ook verbonden aan Honda, maar die verlaten Red Bull na dit jaar definitief. Daarnaast krijgt Tsunoda dit jaar te maken met de ambitieuze rookie Isack Hadjar als nieuwe teamgenoot.

Mentale kracht

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat over de toekomst van Tsunoda. De Oostenrijkse adviseur legt eerst aan Motorsport.com uit waarom Tsunoda het Red Bull-zitje niet heeft gekregen: "Ik kan me niet helemaal meer herinneren wanneer we Yuki precies hebben geïnformeerd, maar het was vooral een kwestie van mentale kracht. En rond Mexico had Yuki jammer genoeg twee crashes, en deed Liam het juist heel goed. Daardoor hebben we min of meer naar alle feiten gekeken en naar de redenen om Liam te kiezen."

Tsunoda moet zichzelf motiveren

Het is voor Red Bull nu belangrijk om Tsunoda gemotiveerd te houden voor het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal ziet dat echter niet als hun taak, zo stelt Marko. Hij reageert op de vraag van wat Red Bull moet doen om Tsunoda gemotiveerd te houden: "Nou ja, hij moet het zelf laten zien. Hij heeft een jonge, snelle teamgenoot naast zich en het gaat om zijn eigen toekomst. Dus ja, hij moet zichzelf vooral motiveren. Als hij dat goed doet, dan is er nog een toekomst voor hem. Maar als hij het niet goed doet, dan er is er misschien geen kans meer voor hem in de Formule 1."