Koele reactie Marko op geruchten: "Elke teambaas wil Max"

Max Verstappen staat bij de start van het nieuwe seizoen in de spotlights. Zijn team Red Bull Racing is niet de titelfavoriet, en zijn toekomst is onderwerp van gesprek. Helmut Marko haalt zijn schouders erover op, en stelt dat elke ambitieuze teambaas interesse hoort te hebben in Verstappen.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull. Hij heeft een sterke band met het team, maar in de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond. Vorig jaar werd hij in verband gebracht met Mercedes, terwijl het in de afgelopen maanden vooral ging om Aston Martin. Dit zou geen gekke keuze zijn, want Aston Martin beschikt over een aantal grote wapens. Vanaf volgend jaar gaan ze rijden met Honda-motoren, terwijl ze ook voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey in huis hebben gehaald.

Interesse van andere teams

Er blijven dan ook veel geruchten rondgaan over de toekomst van Verstappen. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 wordt Red Bull-adviseur Helmut Marko gevraagd naar de verhalen. Als de interviewer hem wijst op verhalen over Aston Martin en Mercedes, reageert Marko zeer koeltjes: "Elke goede teambaas die voor de wereldtitel wil vechten, moet interesse hebben in Max. Maar nu willen wij die vijfde wereldtitel gaan winnen."

Vaderschap vormt geen hindernis

De vijfde wereldtitel van Verstappen is het hoofddoel van Red Bull in het aankomende seizoen. Ze wisten immers eerder ook al vier titels te winnen met Sebastian Vettel, en dat record willen ze nu verbreken. Voor Verstappen wordt het hoe dan ook een bijzonder jaar, want hij wordt ook voor de eerste keer vader. Als Marko wordt gevraagd of dit iets gaat veranderen bij Verstappen, reageert hij met een grote grijns: "Maak je geen zorgen, hij zal er geen last van hebben. Hij zal zijn programma thuis ook kunnen uitvoeren, ongeacht of er een kind aan het huilen is of niet."