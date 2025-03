Audi aast op wereldtitel: "Zijn nog niet op het juiste niveau"

Het laatste jaar van het team van Sauber is ingegaan. Vanaf volgend jaar wordt de Zwitserse renstal het fabrieksteam van Audi, en er moet nog veel gebeuren. Mattia Binotto stelt dat Sauber op dit moment nog niet is waar ze willen zijn.

De ambities bij Audi en Sauber zijn heel erg groot. Toen twee jaar geleden duidelijk werd dat Audi vanaf 2026 gaat deelnemen aan de Formule 1, werd ook duidelijk dat ze geen veldvulling willen zijn. Ze willen een gooi gaan doen naar de titels, en daarvoor hebben ze veel geld voor over. Ze hebben een aantal grote namen aangetrokken, en ze hebben met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto twee interessante coureurs gecontracteerd.

Grote plannen

Vorig jaar pakte Sauber slechts in één race punten. Ze werden kansloos laatste in het kampioenschap, en dit jaar moeten de eerste verbeteringen zichtbaar zijn. Sauber-kopstuk krijgt in een interview met Auto, Motor und Sport de vraag waar ze nu staan: "We staan nog maar aan het begin van de reis om Sauber om te vormen tot Audi en uiteindelijk een topteam. Ons doel is om mee te doen voor de titel in 2030. Tot die tijd hebben we nog vijf seizoenen voor de boeg. Van deze vijf jaar zullen we de eerste drie jaar gebruiken om het team op te bouwen en de volgende twee om het te consolideren en het bij te stellen."

Nog niet op het juiste niveau

Het is dan de vraag waar Sauber en Audi nu staan in dit proces. Binotto weet dat wel, en daar is hij duidelijk over als hij zijn verhaal vervolgt: "We staan nu aan het begin van de eerste drie jaar. Deze transformatie kan je niet doorzetten in één seizoen of in een paar maanden. Waar we nu zijn? Het team is nog niet waar we willen zijn. Niet qua mankracht, en ook niet qua tools. Maar we zien wel de nodige groei plaatsvinden."