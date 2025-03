Red Bull rekent op 'joker' Verstappen

Helmut Marko maakt er geen geheim van: hij ziet McLaren als de titelfavoriet. De Oostenrijker ziet minder kansen voor zijn eigen team Red Bull Racing. Marko wil echter niet uitsluiten dat zijn team kans maakt, want hij ziet Max Verstappen als de joker voor Red Bull.

Tijdens de wintertest in Bahrein zag Red Bull er vorige week zeker niet slecht uit. Ze leken een aantal problemen te hebben opgelost, en dat kan gunstig zijn voor het resultaat. Vorig jaar worstelde het team met een aantal balansproblemen, waardoor de concurrentie dichter bij wist te komen. McLaren won de constructeurstitel, en ze worden ook dit jaar gezien als dé favoriet voor deze titel.

Interne concurrentie

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet McLaren als de grote favoriet voor de titels in de Formule 1. Hij zag dat Lando Norris in Bahrein net iets sneller was dan Oscar Piastri. Bij Sport.de wijst Marko daarnaar: "Ik denk dat dit specifiek zo was in Bahrein. Ik schat Piastri even sterk in en ik hoop dan ook dat ze punten bij elkaar weg kunnen houden, waar wij dan weer van kunnen profiteren."

Duidelijke nummer één

Bij McLaren krijgen Norris en Piastri weer dezelfde kansen. Dat betekent dat ze met elkaar mogen gaan vechten, iets waar ze bij Red Bull niet op zitten te wachten. Liam Lawson weet namelijk dat hij de waterdrager van Max Verstappen is. Marko is daar ook zeer duidelijk over: "Max is duidelijk onze nummer één, en ik denk niet dat Piastri zichzelf vrijwillig tot de tweede coureur zal laten uitroepen. Op sommige circuits was hij net zo snel, zo niet sneller dan Lando."

Joker

Marko denkt dat de McLarens onder alle omstandigheden op alle circuits snel kunnen zijn. Of Red Bull dat ook kan doen, blijft nog onduidelijk. Marko maakt zich echter niet enorm veel zorgen, want hij wijst naar viervoudig wereldkampioen die bij Red Bull onder contract staat: "Als de auto niet optimaal is, hebben alsnog de joker Max. Hij kan zijn briljante stuurmanskunsten tentoon gaan spreiden."