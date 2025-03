"Marko geeft titelstrijd nu al op: "McLaren overduidelijk de favoriet"

Na een teleurstellend 2024 hoopt het team van Red Bull Racing dit jaar toe te kunnen slaan. Na afloop van de testweek waren de geluiden redelijk positief. Helmut Marko tempert nu de verwachtingen en wijst McLaren aan als de grote favoriet voor de wereldtitel.

McLaren maakte een goede indruk tijdens de testweek. Hun tijden waren niet altijd even snel, maar tijdens een testweek gaat het hier ook niet om. De longruns van de Britse renstal zagen er goed uit, en ze lijken weer een voorsprong te hebben op Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Bij McLaren willen ze niet te vroeg juichen, maar hun ambitie om beide titels te pakken lijkt niet onrealistisch te zijn.

Favoriet

Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt ook rekening met een ijzersterk McLaren. De Oostenrijker doet daar niet geheimzinnig over in een interview met Sport.de: "Ik denk dat het een drie- of viermansgevecht gaat worden tussen McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Maar als je kijkt naar de resultaten, dan loopt McLaren al iets voor, iets wat het geval was in de korte en de lange runs."

Twijfel over verschillen

Marko stelt dat McLaren een voorsprong heeft, maar dat betekent nog niet dat hij de noodklok luidt bij Red Bull: "Ook wij hebben progressie geboekt, maar voor nu is McLaren overduidelijk de favoriet." Marko durft niet te zeggen hoe groot de verschillen echt zijn, want hij vindt dat er geen goede vergelijking kon worden gemaakt: "Eigenlijk waren we enkel op de woensdag net zo snel als de McLaren. Op vrijdag, denk ik dat we in de longruns zo'n twee tot drie tienden per ronde toegaven."

Nog een voordeel

Het lijkt er dus niet op dat Red Bull volgende week als de grote favoriet arriveert in Melbourne. In Australië gelden ze niet als de favoriet, en volgens Marko is McLaren dat dus wel. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur wijst verder nog een ander voordeel van grote concurrent McLaren aan: "De bandenslijtage was bij McLaren aanzienlijk beter dan wat onze data over onze eigen slijtage aangaven."