Testdagen frustreren Sainz: "We krijgen belachelijk weinig tijd"

Alle teams en coureurs kwamen vorige week in actie tijdens de testweek in Bahrein. Ze kregen drie dagen de tijd om kennis te maken met hun nieuwe auto's. Carlos Sainz ergert zich hieraan, en stelt dat de coureurs belachelijk weinig tijd krijgen om te testen.

Vandaag de dag krijgen de teams en coureurs maar weinig kansen om te testen. Ze hebben naast de drie officiële testdagen maar weinig kansen om veel te kunnen rijden. Ze mogen slechts twee filmdagen per jaar afwerken, en de TPC-regels zijn voor dit jaar aangescherpt. Aangezien de teams de tijd tijdens de testweek over hun twee coureurs moesten verdelen, konden de coureurs slechts anderhalve dagen rijden.

Belachelijk weinig tijd

Carlos Sainz rijdt vanaf dit jaar voor Williams, en hij heeft niet het idee dat zijn voorbereiding geweldig was. Hij hekelt vooral het gebrek aan testtijd, zo laat hij weten aan de internationale media: "Het voelt raar dat ik maar anderhalve dag heb gekregen om te testen, en dat ik nu moet gaan racen. Het voelt niet genoeg, het voelt zelfs als heel weinig. Belachelijk weinig, de hoeveelheid tijd die we nu in onze auto's krijgen voordat we naar een race gaan."

Rookies

Sainz leeft mee met de vele rookies in de Formule 1. De jonge coureurs worden met weinig echte voorbereiding in het diepe gegooid, en dat kan voor problemen gaan zorgen. Sainz vindt daar wat van: "Ik wens ze natuurlijk het allerbeste en begrijp ook wel een beetje hun frustratie over het testen. Ik begrijp hoe dat dingen maakt, en hoe lastig de start van het seizoen zal zijn voor sommige van deze jongens."

Simulator

De coureurs zitten vandaag de dag meer in de simulators dan in de echte auto's. Sainz heeft dan ook een oplossing bedacht, en is van mening dat het geld dat hierin wordt gestoken beter naar meer testdagen kan gaan: "Ik vraag niet te veel. Acht, of tien dagen waarin elk team zijn eigen testplek kan kiezen. Het is leuk om een collectieve test te hebben, maar mijn voorstel zou zijn om in de budgetcap het aantal testdagen en de simulator op te nemen, en te kijken waar de teams hun geld aan willen uitgeven: de simulator of tien testdagen. Ook al zijn de simulators goed, ze zijn niet zo goed als sommige engineers of andere mensen geneigd zijn te geloven."